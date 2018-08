NBA-Spielplan 2018/19: Frühe Rückkehr für LeBron, deutsches Duell im Oktober

Die Offseason neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu und die NBA-Saison 2018/19 steht vor der Tür. Nachdem die wichtigsten Termine wie die Christmas-Games schon bekanntgegeben wurden, hat die NBA nun den gesamten Spielplan veröffentlicht.

Heiß erwartet wird natürlich vor allem die Rückkehr von LeBron James nach Cleveland. Die Fans des Kings müssen sich nicht lange gedulden, da es schon am 21.November zum Duell der Lakers und den Cavaliers in Ohio kommen wird.

Das erste deutsche Duell zwischen Dirk Nowitzki und Dennis Schröder steigt am 10. November in Dallas. Erstrundenpick Moritz Wagner spielt mit seinen Lakers sogar bereits am 31. Oktober gegen Dirk.

Den gesamten NBA-Spielplan seht ihr hier!

Wie schon in der vergangenen Spielzeit hat die NBA beim Spielplan darauf geachtet, die Belastung für die Spieler so gering wie möglich zu halten. Zum zweiten Mal in Folge gibt es daher keine vier Spiele in fünf Tagen für einzelne Teams.

Auch die Anzahl der Back-to-Backs wurde weiter verringert. Waren es 2014/15 noch 19,3 Back-to-Backs pro Team, gibt es in diesem Jahr lediglich 13,3 im Schnitt.

Um die Übersicht im Spielplan weiterhin zu gewährleisten werden auch in diesem Jahr die Spielwochen mit einer Zahl versehen. Insgesamt wird es 26 Spielwochen geben, die jeweils von Montag bis Sonntag gehen.