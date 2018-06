NBA Free Agency 2018: Free Agents, Erklärungen, Regeln, Optionen, Begriffe, Daten

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN NBA NBA Awards 2018 (Highlights) MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels MLB Padres @ D-backs MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cardinals @ Giants MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Phillies @ Mets

LeBron James, Kevin Durant und Paul George können im kommenden Sommer Free Agents werden. SPOX hat alle Infos zur Free Agency 2018 zusammengefasst: Wer ist Restrictred Free Agent? Wer ist Unrestricted? Welche Team-Optionen, welche Spieler-Optionen sind in den Verträgen verankert? Außerdem erklären wir die wichtigsten Begriffe, Daten und Regeln rund um die Free Agency auf einen Blick.

Wer sind die wichtigsten NBA Free Agents 2018?

LeBron James (Cleveland Cavaliers, Alter am 1. Juli 2018: 33 Jahre, Spieler-Option, Gehalt 2017/18: 33,3 Millionen Dollar)

(Cleveland Cavaliers, Alter am 1. Juli 2018: 33 Jahre, Spieler-Option, Gehalt 2017/18: 33,3 Millionen Dollar) Kevin Durant (Golden State Warriors, 29 Jahre, Spieler-Option, 25 Millionen Dollar)

(Golden State Warriors, 29 Jahre, Spieler-Option, 25 Millionen Dollar) Chris Paul (Houston Rockets, 33 Jahre, UFA, 24,6 Millionen Dollar)

(Houston Rockets, 33 Jahre, UFA, 24,6 Millionen Dollar) Paul George (Oklahoma City Thunder, 28 Jahre, Spieler-Option, 19,5 Millionen Dollar)

(Oklahoma City Thunder, 28 Jahre, Spieler-Option, 19,5 Millionen Dollar) DeMarcus Cousins (New Orleans Pelicans, 27 Jahre, UFA, 18,1 Millionen Dollar)

(New Orleans Pelicans, 27 Jahre, UFA, 18,1 Millionen Dollar) Isaiah Thomas (Los Angeles Lakers, 29 Jahre, UFA, 6,3 Millionen Dollar)

(Los Angeles Lakers, 29 Jahre, UFA, 6,3 Millionen Dollar) DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers, 29 Jahre, Spieler-Option, 22,6 Millionen Dollar)

Welche NBA-Stars können 2018 eine Spieler-Option ziehen?

Spieler Position Alter (1.8.18) Team Gehalt 2018/19 Entscheidung LeBron James SF 33 CLE 35.607.969 Kevin Durant SF 29 GSW 26.250.000 DeAndre Jordan C 30 LAC 24.119.025 Paul George SF 28 OKC 20.703.384 Enes Kanter PF 26 OKC 18.622.513 Thaddeus Young PF 30 IND 13.764.045 Wilson Chandler SF 31 DEN 12.800.562 wohl gezogen Austin Rivers SG 28 LAC 12.650.000 Danny Green SG 31 SAS 10.000.000 wohl gezogen Garrett Temple SG 32 SAC 8.000.000 Milos Teodosic PG 31 LAC 6.300.000 wohl gezogen Dewayne Dedmon C 28 ATL 6.300.000 wohl gezogen Jason Smith PF 32 WAS 5.450.000 Mike Muscala PF 27 ATL 5.000.000 Kyle O'Quinn C 28 NYK 4.256.250 Joffrey Lauvergne PF 26 SAS 1.656.092

© getty

Welche Spieler haben eine Team-Option?

Spieler Position Alter (1.8.18) Team Gehalt 2018/19 Entscheidung Dirk Nowitzki PF 40 DAL 5.000.000 Lance Stephenson SG 27 IND 4.360.000 nicht gezogen Joseph Young PG 25 IND 1.600.520 Nikola Jokic C 23 DEN 1.600.520 nicht gezogen

© getty

Alle Unrestricted und Restricted Free Agents in der NBA 2018 im Überblick

Utah Jazz Toronto Raptors Portland Trail Blazers Derrick Favors, PF (UFA) Lucas Nogueira, C (RFA) Ed Davis, PF (UFA) David Stockton, PG (RFA) Fred VanVleet, PG (RFA) Wade Baldwin, PG (RFA) Dante Exum, SG (RFA) Jusuf Nurkic, C (RFA) Raul Neto, PG (RFA) Shabazz Napier, PG (RFA) Pat Connaughton, SG (RFA) Oklahoma City Thunder Orlando Magic San Antonio Spurs Raymond Felton, PG (UFA) Aaron Gordon, SF (RFA) Tony Parker, PG (UFA) Josh Huetis, SF (RFA) Mario Hezonja, SG (UFA) Kyle Anderson, SF (RFA) Jerami Grant, SF (UFA) Arron Afflalo, SG (UFA) Davis Bertrans, SF (RFA) Corey Brewer, SG (UFA) Marreese Speights, PF (UFA) Bryn Forbes, SG (UFA) Rudy Gay, SF (UFA) Washington Wizards Minnesota Timberwolves Indiana Pacers Tim Frazier, PG (UFA) Jamal Crawford, SG (UFA) Glen Robinson III, SG (UFA) Mike Scott, PF (UFA) Nemanja Bjelica, PF (RFA) Trevor Booker, PF (UFA) Ty Lawson, PG (UFA) Aaron Brooks, PG (UFA) Ramon Sessions, PG (UFA) Derrick Rose, PG (UFA) Houston Rockets Golden State Warriors Dallas Mavericks Chris Paul, PG (UFA) Nick Young, SF (UFA) Nerlens Noel, C (UFA) Trevor Ariza, SF (UFA) Zaza Pachulia, C (UFA) Doug McDermott, SF (RFA) Tarik Black, C (UFA) David West, C (UFA) Seth Curry, SG (UFA) Luc Mbah a Moute, SF (UFA) Kevon Looney, C (UFA) Yogi Ferrell, PG (RFA) Clint Capela, C (RFA) Patrick McCaw, SG, (RFA) Salah Mejri, C (RFA) Gerald Green, SG (UFA) JaVale McGee, C (UFA) Joe Johnson, SG (UFA) Kevin Durant, SF (UFA) Aaron Jackson, PG (RFA) Charlotte Hornets Los Angeles Lakers Memphis Grizzlies M. Carter-Williams, PG (UFA) Brook Lopez, C (UFA) Tyreke Evans, SF (UFA) Juylan Stone, PG (UFA) K. Caldwell-Pope, SG (UFA) Mario Chalmers, PG (UFA) Treveon Graham, SG (RFA) Channing Frye, C (UFA) Julius Randle, PF (RFA) Isaiah Thomas, PG (UFA) Miami Heat New Orleans Pelicans Philadelphia 76ers Wayne Ellington (UFA) DeMarcus Cousins, C (UFA) J.J. Redick, SG (UFA) Udonis Haslem, PF (UFA) Jordan Crawford, SG (UFA) Amir Johnson, PF (UFA) Dwyane Wade, SG (UFA) Rajon Rondo, PG (UFA) Marco Belinelli, SG (UFA) Luke Babbitt, SF (UFA) Ian Clark, SG (UFA) Ersan Ilyasova, PF (UFA) Jordan Mickey, PF (UFA) Brooklyn Nets Boston Celtics Cleveland Cavaliers Jahlil Okafor, C (RFA) Greg Monroe, C (UFA) Rodney Hood, SG (RFA) Nik Stauskas, SG (RFA) Aron Baynes, PF (UFA) Jose Calderon, PG (UFA) Joe Harris, SG (UFA) Marcus Smart, PG (RFA) Jeff Green, SF (UFA) Quincy Acy, PF (UFA) Shane Larkin, PG (UFA) Kendrick Perkins, C (UFA) Dante Cunningham, PF (UFA) Atlanta Hawks Chicago Bulls Denver Nuggets Malcolm Delaney, SG (RFA) Noah Vonleh, PF (RFA) Devin Harris, PG (UFA) Damion Lee, PG (RFA) Zach LaVine, SG (RFA) Will Barton, SG (UFA) David Nwaba, SG (RFA) Richard Jefferson, SF (UFA) Ryan Arcidiacono, PG (RFA) Detroit Pistons Milwaukee Bucks Los Angeles Clippers James Ennis, SF (UFA) Jabari Parker, PF (RFA) Avery Bradley, SG (UFA) Anthony Tolliver, PF (UFA) Jason Terry, PF (UFA) Montrezl Harrell, PF (RFA) Jameer Nelson, PG (UFA) Shabazz Muhammad, SF (UFA) Phoenix Suns New York Knicks Sacramento Kings Alex Len, C (UFA) Jarrett Jack, PG (UFA) Vince Carter, SG (UFA) Elfrid Payton, PG (RFA) Michael Beasley, SF (UFA) Bruno Caboclo, SF (RFA)

Was machen die wichtigsten Free Agents?

LeBron James - Cleveland Cavaliers

LeBron ist natürlich der wichtigste Dominostein im kompletten Free-Agent-Gebilde. Der Megastar der Cavs wird aller Voraussicht nach seine Option für die kommende Saison nicht wahrnehmen und einen neuen Vertrag anstreben. Wo dies sein wird, ist völlig offen.

Selbst ein Verbleib bei den Cavaliers ist keine Utopie. Mögliche Kandidaten bei einem Abgang wären die Los Angeles Lakers, die Philadelphia 76ers, die Houston Rockets oder aber womöglich auch die Boston Celtics. Hier gibt es einen ausführlichen Artikel zur kommenden Free Agency des Kings.

Kevin Durant - Golden State Warriors

Ähnlich wie James wird auch der zweifache Finals-MVP Durant mit großer Sicherheit aus seinem Vertrag aussteigen. Es ist aber davon auszugehen, dass KD erneut in der Bay Area unterschreibt. Die Frage dürfte lediglich sein, wie viel Geld Durant in Zukunft kassieren wird und wie viele Jahre das neue Arbeitspapier laufen wird.

Allerdings: Durant ließ sich ein kleines Hintertürchen offen und erklärte zuletzt, dass alles möglich sei. Dennoch wäre es ein echter Schock, wenn KD nicht bei Golden State unterschreiben würde.

Paul George - Oklahoma City Thunder

Der Weg für PG-13 schien eigentlich vorgezeichnet. Man ging davon aus, dass der Flügelspieler seine Option nicht ziehen wird und dann zum 1. Juli bei den Los Angeles Lakers, seinem Lieblingsteam, unterschreiben würde.

Zuletzt kamen aber Gerüchte auf, dass George sich auch einen Verbleib in Oklahoma City vorstellen könnte. PG-13 lobte das ganze Jahr über die Organisation, was ein gutes Zeichen für die Thunder ist. Laut Marc Stein von der New York Times ist es möglich, dass George einen neuen, aber kurzen Vertrag (1+1) unterschreiben wird und dann im nächsten Jahr wieder Free Agent wäre.

Chris Paul - Houston Rockets

Chris Paul möchte in Houston bleiben, das machte der Point Guard immer wieder klar und das beteuern auch die Verantwortlichen der Houston Rockets immer wieder. Das Problem ist aber die Länge und das Volumen des letztes großen Vertrags des 33-Jährigen.

Als CP3 vergangenes Jahr einen Abgang von den Clippers forcierte, gab es anscheinend eine Abmachung unter dem Tisch, dass Houston in diesem Sommer dem Point Guard einen Maximal-Vertrag anbieten würde. Dies wären 5 Jahre und 205 Millionen Dollar - im letzten Jahr würde Paul fast 47 Millionen Dollar mit 38 Jahren kassieren.

Das wollen die Rockets anscheinend vermeiden und darum gab es gemäß Chris Broussard (ESPN) einige Unstimmigkeiten. Man sollte dennoch davon ausgehen, dass sich beide Parteien einigen werden.

© getty

DeMarcus Cousins - New Orleans Pelicans

Boogie laboriert noch immer an seinem Achillessehnenriss, den der Center sich Ende Januar zuzog. Entsprechend schwer ist sein Marktwert zu ermitteln. Bietet ein Team dem Big einen langfristigen Maximal-Vertrag? Es ist schwer vorstellbar.

Die Pelicans wollen Cousins halten, das haben sie mehrfach betont. Dafür würden sie allerdings tief in die Luxussteuer abrutschen, für eine kleine Franchise wie New Orleans ist dies keine leichte Entscheidung. Die Pelicans gelten aber weiterhin als Favorit auf den Center, doch auch den Dallas Mavericks oder den Los Angeles Lakers werden Chancen eingerechnet.

Wie funktioniert die Free Agency in der NBA?

In der Free Agency geht es für die NBA-Teams darum, Spieler zu verpflichten, deren Verträge ausgelaufen sind. Dabei kann es sich sowohl um Spieler handeln, die zuvor bereits im eigenen Team gespielt haben, als auch um Spieler, die zuvor bei einer anderen Franchise unter Vertrag standen. Diese vertragslosen Spieler (Free Agents) werden in zwei Kategorien unterteilt: Restricted und Unrestricted.

Was bedeutet "Unrestricted Free Agent"?

Unrestricted Free Agent (UFA) wird ein Spieler dann, wenn sein Vertrag ausläuft und es keine weiteren Optionen in seinem Vertrag gibt. Er kann dann vollkommen frei über sein neues Team entscheiden.

Was bedeutet "Restricted Free Agent"?

Ist ein Spieler Restricted Free Agent (RFA), kann sein bisheriges Team jedes Angebot eines anderen Teams matchen, also mit dem Angebot der Konkurrenz mitgehen. Der Spieler muss in dem Fall bei seinem bisherigen Team bleiben. Dies betrifft insbesondere Spieler, die in der ersten Runde des NBA-Drafts ausgewählt wurden. Diese Spieler werden zum Ende ihres vierjährigen Rookie-Vertrags RFA, sofern ihr jeweiliges Team ihnen ein sogenanntes Qualifying Offer unterbreitet.

Was sind Qualifying Offers und Offer Sheets?

Das Qualifying Offer ist ein Vertragsangebot, das ein Team dem eigenen Spieler bis spätestens zum 29. Juni unterbreiten kann, um ihn zum Restricted Free Agent zu machen. Verzichtet das Team darauf, wird der Spieler automatisch zum Unrestricted Free Agent. Ein Qualifying Offer beinhaltet üblicherweise einen neuen Einjahresvertrag zu vorgegebenen Bezügen.

Möchte ein Team einen Restricted Free Agent eines anderen Teams unter Vertrag nehmen, muss es dem Spieler ein Angebot (Offer Sheet) unterbreiten. Das bisherige Team hat nun sieben Tage Zeit, das Angebot zu matchen.

Spielern, deren vierjähriger Rookievertrag ausläuft, kann von ihrem bisherigen Team jedoch auch ein sogenanntes Maximum Qualifying Offer angeboten werden. Dies beinhaltet einen Fünfjahresvertrag zum Maximalgehalt mit einer zusätzlichen Gehaltssteigerung von acht Prozent pro Jahr.

Wird einem Spieler ein solches Angebot unterbreitet, können andere Teams ihm lediglich Arbeitspapiere mit einer garantierten Laufzeit von mindestens drei Jahren (ohne Optionen) anbieten.

Welche Fristen und Regeln gelten in der NBA Free Agency?

Moratorium: Jedes Jahr am 1. Juli startet um Mitternacht die Free Agency. Ab diesem Zeitpunkt dürfen die Teams mit den Free Agents Kontakt aufnehmen und verhandeln. Allerdings dürfen die Verträge erst nach Ablauf des Moratoriums unterzeichnet werden. Während dieser Zeit berechnet die NBA außerdem den exakten Salary Cap für die kommenden Saison. Das Moratorium endet am 6. Juli.

Jedes Jahr am 1. Juli startet um Mitternacht die Free Agency. Ab diesem Zeitpunkt dürfen die Teams mit den Free Agents Kontakt aufnehmen und verhandeln. Allerdings dürfen die Verträge erst nach Ablauf des Moratoriums unterzeichnet werden. Während dieser Zeit berechnet die NBA außerdem den exakten Salary Cap für die kommenden Saison. Das Moratorium endet am 6. Juli. Deadline für Qualifying Offers: Teams haben bis zum 29. Juni Zeit, ihren Restricted Free Agents ein Qualifying Offer zu unterbreiten.

Teams haben bis zum 29. Juni Zeit, ihren Restricted Free Agents ein Qualifying Offer zu unterbreiten. Frist für das Matchen von Offer Sheets: Unterschreibt ein Restricted Free Agent eine Offer Sheet eines anderen Teams, hat seine bisherige Franchise zwei Tage Zeit, das Angebot zu matchen und den Spieler damit zu halten. Tut sie das nicht, wird der Vertrag mit dem neuen Team gültig.

NBA: Die Vertragsstruktur bei den Golden State Warriors - die Deals von Curry, Durant und Co. © getty 1/22 Die Golden State Warriors waren auch in dieser Saison das beste Team der NBA und sind dabei, eine Dynastie zu gründen. Dabei könnte der Kader bald schon wieder anders aussehen … © getty 2/22 … welche Spieler haben auslaufende Verträge, wer ist noch lange unter Vertrag und wie sieht es mit Draft-Picks aus? SPOX gibt den Überblick beim Champion. © getty 3/22 Bis Sommer 2022 unter Vertrag: Stephen Curry. Der zweifache MVP unterschrieb 2017 einen Fünfjahresvertrag über 201 Millionen Dollar bei den Warriors – den sogenannten "Super-Max". © getty 4/22 Bis Sommer 2020 unter Vertrag: Draymond Green. Der Forward verdient nächste Saison 17,5 Millionen Dollar, im Jahr darauf sind es 18,5. © getty 5/22 Die Warriors haben allerdings schon verlauten lassen, dass sie mit Draymond gerne vorzeitig verlängern wollen. Ansonsten wird er 2020 Unrestricted Free Agent. © getty 6/22 Sommer 2020: Andre Iguodala. Iggy verdient kommendes Jahr 16 Mio., danach sind es 17,2 Mio. Mit 36 Jahren wird er dann im Sommer 2020 Unrestricted Free Agent. © getty 7/22 Sommer 2020: Shaun Livingston. Der Point Guard verdient kommendes Jahr 8,3 Mio., danach sind es 7,7 Mio. Er wird im Alter von 34 Jahren Unrestricted Free Agent. © getty 8/22 Sommer 2020: Damian Jones. Die Warriors kontrollieren den Vertrag des Big Mans – wenn sie die Option für 2019/2020 nicht ziehen, wird er schon 2019 vertragslos. Ansonsten wäre er 2020 Restricted Free Agent. © getty 9/22 Sommer 2019: Klay Thompson. Der Shooting Guard verdient kommendes Jahr 18,9 Millionen Dollar, danach wird er Unrestricted Free Agent. Die Warriors wollen auch mit ihm schon in diesem Sommer einen neuen Vertrag beschließen. © getty 10/22 Erste Gespräche gab es schon, Thompson hat auch angedeutet, dass er auf Geld verzichten würde, um zu bleiben … aber sicher ist natürlich noch nichts. © getty 11/22 Sommer 2019: Quinn Cook. Der Backup-Guard verdient kommende Saison 1,5 Mio. Dollar. Im Sommer 2019 wird er Restricted Free Agent. © getty 12/22 Sommer 2019: Jordan Bell. Der junge Big Man verdient kommende Saison 1,4 Mio. Dollar. Im Sommer 2019 wird er Restricted Free Agent. © getty 13/22 Das war es schon – aktuell stehen für die kommende Saison nur 8 Spieler bei den Warriors unter Vertrag, für insgesamt 118,2 Millionen Dollar. Nun kommen die Free Agents. © getty 14/22 Kevin Durant (UFA) – der Finals-MVP hat seine Option schon verstreichen lassen. Die Warriors wollen ihn aber um jeden Preis halten und er will auch bleiben. Maximal könnte er 160 Mio. über vier Jahre bekommen. © getty 15/22 Nick Young (UFA) – Swaggy P verdiente vergangene Saison 5,2 Mio. Es ist eher unwahrscheinlich, dass er von den Warriors gehalten wird. © getty 16/22 Zaza Pachulia (UFA) – Gleiches gilt auch für Zaza, der 3,5 Mio. verdiente. In den Playoffs spielte der Georgier nahezu überhaupt keine Rolle mehr. © getty 17/22 David West (UFA) – Der Oldie hat noch nicht entschieden, ob er weitermachen wird. Ansonsten würden ihn die Dubs fürs Minimum sicherlich gerne behalten. © getty 18/22 JaVale McGee (UFA) – In den Finals spielte der Center offensiv nahezu fehlerlos. Reicht das für einen neuen Deal? Letztes Jahr verdiente er 2,1 Mio. © getty 19/22 Kevon Looney (UFA) – Die Warriors hätten ihn für 2,2 Mio. halten können, sie haben die Option aber schon während der Regular Season verstreichen lassen. Nun ist offen, was mit ihm passiert. © getty 20/22 Patrick McCaw (RFA) – Der Swingman hat sich von seiner Horrorverletzung erholt. Nun ist er Restricted und dürfte zumindest etwas mehr verdienen als die 724.360 Dollar, die er letztes Jahr verdiente. © getty 21/22 Draft: Die Warriors verfügen über alle Erstrundenpicks der nächsten Jahre, hier gibt es also Spielraum für GM Bob Myers. Ihren Zweitrundenpick müssen sie dieses Jahr aber an Denver abgeben. © getty 22/22 Einige günstige Free Agents werden die Dubs sicherlich auch diesen Sommer bekommen. Wir können gespannt sein, wie der Kader nach der Free Agency aussehen wird!

Was ist ein Sign-and-Trade?

Ein Team kann den Vertrag mit einem Free Agent verlängern, um ihn dann innerhalb von 48 Stunden zu einem anderen Team zu traden. Kommt innerhalb dieser Zeit kein Trade zustande, ist der Vertrag ungültig. Ein Sign-and-Trade-Vertrag muss mindestens drei Jahre lang sein. Bird-Rechte dürfen nicht übernommen werden. Ein Sign-and-Trade-Deal macht dann Sinn, wenn ohnehin klar ist, dass der Spieler nicht bei seinem Team bleiben will. So erhält das Team zumindest noch eine "Entschädigung" in Form von Spielern oder Draft Picks. Das aufnehmende Team kann gleichzeitig Platz unter dem Salary Cap schaffen.

Was sind (Early) Bird Rights?

Larry-Bird-Regel: Ein Free Agent kommt für diese Ausnahmeregel in Frage, wenn er mindestens drei Jahre in Folge für dasselbe Team gespielt hat, ohne entlassen worden zu sein oder das Team als Free Agent gewechselt zu haben. Wird der Spieler zu einem anderen Team getradet, bleiben seine Bird-Rechte erhalten. Die Vertragslänge darf fünf Jahre nicht überschreiten. Free Agents, die diese Möglichkeit haben, werden Bird Free Agents oder Qualifying Veteran Free Agents genannt.

Ein Free Agent kommt für diese Ausnahmeregel in Frage, wenn er mindestens drei Jahre in Folge für dasselbe Team gespielt hat, ohne entlassen worden zu sein oder das Team als Free Agent gewechselt zu haben. Wird der Spieler zu einem anderen Team getradet, bleiben seine Bird-Rechte erhalten. Die Vertragslänge darf fünf Jahre nicht überschreiten. Free Agents, die diese Möglichkeit haben, werden Bird Free Agents oder Qualifying Veteran Free Agents genannt. Early-Bird-Regel: Die abgeschwächte Form der Larry-Bird-Regel ermöglicht dem Team, dem Spieler bereits nach zwei Jahren im Team ohne Entlassung oder Wechsel als Free Agent einen neuen Vertrag zu verbesserten Konditionen anzubieten. Der neue Vertrag muss eine Laufzeit von mindestens zwei Jahren und höchstens vier Jahren aufweisen und muss entweder mit 175 Prozent des alten Lohns oder des NBA-Durchschnittslohns dotiert sein, je nachdem was höher ist. Die Early-Bird-Rechte verfallen, wenn ein Spieler zu einem anderen Team getradet wird. Allerdings besitzt der Spieler in dem Fall ein Vetorecht für den Trade. Diese Spieler werden Early Qualifying Free Agents genannt.

Wie funktionieren Spieler-Optionen und Team-Optionen?