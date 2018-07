NBA-News: Dirk Nowitzki unterschreibt wohl erneut bei den Dallas Mavericks

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN MLB Live Angels @ Orioles MLB Live Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels MLB Padres @ Diamondbacks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cardinals @ Giants MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Phillies @ Mets MLB Royals @ Twins MLB Cubs @ Giants MLB Yankees @ Orioles MLB Reds @ Indians MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Nationals @ Pirates MLB Yankees @ Orioles MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Athletics @ Astros MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Cubs @ Padres MLB Rays @ Twins MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Yankees @ Indians

Dirk Nowitzki bleibt den Dallas Mavericks aller Voraussicht nach erhalten. Die Mavs werden laut Medienberichten dem Deutschen zeitnah einen neuen Vertrag anbieten und den restlichen Capspace für die Franchise-Legende verbrauchen.

Shams Charania von Yahoo berichtet, dass die Mavs für Nowitzki die restlichen 5 Millionen Dollar an Capspace für den deutschen Star verwenden werden.

Dallas landete bereits zu Beginn der Free Agency einen Coup, als man Center DeAndre Jordan von den Los Angeles Clippers holen konnte. Das wurde auch möglich, weil die Mavs vor der Free Agency die Team-Option von Nowitzki in Höhe von 5 Millionen nicht zogen und damit mehr Flexibilität hatten.

Nowitzki wird damit auch in seiner 21. Saison für die Dallas Mavericks auflaufen. Vergangene Saison kam der Deutsche in 77 Spielen zum Einsatz, in denen der 40-Jährige 12,0 Punkte und 5,7 Rebounds im Schnitt auflegte.