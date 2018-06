NBA Summer League: Spieler, Rookies, Livestream, Ergebnisse, Spielplan, Deutsche

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN MLB Yankees @ Rays MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Phillies @ Nationals MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies NBA NBA Awards 2018 MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Reds @ Cubs MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels

Die Summer League wird seit 2004 von der NBA in der Offseason ausgerichtet, um kurz nach dem Draft Rookies und jungen Spielern, die weniger als drei Saisons gespielt haben, Spielpraxis zu bieten. Ab dem 3. Juli geht es in Utah und Sacramento los, wenige Tage startet dann auch die "echte" Summer League in Las Vegas.

Was ist die Summer League?

Die Summer League ist eine von der NBA initiierte Profiliga, um Rookies und jungen Spielern (die drei oder weniger Jahre in der NBA gespielt haben) im Sommer Matchpraxis zu bieten. Die Liga findet seit 2004 statt. Die Summer League gilt als Sprungbrett für Spieler, die beim Draft nicht ausgewählt wurden oder bereits in Europa spielten.

Wo kann man die Summer League im Livestream sehen?

Im deutschen Fernsehen ist die Summer League nicht zu sehen, man kann allerdings sämtliche Spiele über den NBA League Pass anschauen. Wer nur die Highlights sehen möchte, findet diese bei SPOX oder über den offiziellen Youtube-Kanal der NBA.

Wann und wo findet die Summer League statt?

Die Summer League findet erneut an drei unterschiedlichen Orten statt. Dabei treten einige Teams bei gleich zwei Turnieren an. Bei der Las Vegas Summer League sind erstmals alle 30 Teams mit dabei. Neu ist das California Classic in Orlando, welches die Summer League in Orlando ablöst und in im Golden 1 Center zu Sacramento abgehalten wird.

Stadt Zeitraum Utah 03.07.-06.07. Sacramento 03.07.-06.07. Las Vegas 06.07.-17.07.

Welche Teams nehmen an der Summer League teil?

Erstmals in der Geschichte der Summer League werden alle 30 Teams am Turnier in Las Vegas teilnehmen. Bei den Turnieren in Salt Lake City und Sacramento Kings spielen je vier Teams um den Sieg.

Utah Sacremento Memphis Grizzlies Sacramento Kings Atlanta Hawks Los Angeles Lakers San Antonio Spurs Golden State Warriors Utah Jazz Miami Heat

Summer League Utah: Spielplan und Ergebnisse

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 03. Juli 1 Uhr Hawks Grizzlies 03. Juli 3 Uhr Spurs Jazz 04. Juli 1 Uhr Hawks Spurs 04. Juli 3 Uhr Jazz Grizzlies 06. Juli 1 Uhr Jazz Spurs 06. Juli 3 Uhr Hawks Grizzlies

Summer League Sacramento: Spielplan und Ergebnisse

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 03. Juli 3 Uhr Heat Warriors 03. Juli 5 Uhr Lakers Kings 04. Juli 3 Uhr Heat Lakers 04. Juli 5 Uhr Warriors Kings 06. Juli 3 Uhr Warriors Lakers 06. Juli 5 Uhr Heat Kings

Summer League Las Vegas: Spielplan, Ergebnisse

Die "echte" Summer League in Las Vegas beginnt in den USA am 6. Juli. Nach deutscher Zeit ist der Tip-Off des ersten Spiels um 21 Uhr am Freitag Abend.

Das ist der Spielplan der Vorrunde in Las Vegas

Day 1

Datum Zeit Team 1 Team 2 Ergebnis 6. Juli 21 Uhr Houston Rockets Indiana Pacers 21.30 Uhr Toronto Raptors New Orleans Pelicans 23 Uhr Brooklyn Nets Orlando Magic 23.30 Uhr OKC Thunder Charlotte Hornets 7. Juli 1 Uhr Milwaukee Bucks Detroit Pistons 1.30 Uhr Boston Celtics Philadelphia 76ers 3 Uhr Cleveland Cavaliers Washington Wizards 3.30 Uhr Dallas Mavericks Phoenix Suns 5 Uhr Denver Nuggets Minnesota Timberwolves 5.30 Uhr Los Angeles Clippers Golden State Warriors

Day 2

Datum Zeit Team 1 Team 2 Ergebnis 7. Juli 21 Uhr Portland Trail Blazers Utah Jazz 21.30 Uhr San Antonio Spurs Indiana Pacers 23 Uhr Miami Heat New Orleans Pelicans 23.30 Uhr New York Knicks Atlanta Hawks 8. Juli 1 Uhr OKC Thunder Brooklyn Nets 1.30 Uhr Phoenix Suns Sacramento Kings 3 Uhr Detroit Pistons Memphis Grizzlies 3.30 Uhr Chicago Bulls Cleveland Cavaliers 5 Uhr Boston Celtics Denver Nuggets 5.30 Uhr Philadelphia 76ers Los Angeles Lakers

Day 3

Datum Zeit Team 1 Team 2 Ergebnis 8. Juli 21 Uhr Minnesota Timberwolves Toronto Raptors 21.30 Uhr Washington Wizards San Antonio Spurs 23 Uhr Charlotte Hornets Miami Heat 23.30 Uhr Portland Trail Blazers Atlanta Hawks 9. Juli 1 Uhr Dallas Mavericks Milwaukee Bucks 1.30 Uhr Golden State Warriors Houston Rockets 3 Uhr Utah Jazz New York Knicks 3.30 Uhr Memphis Grizzlies Orlando Magic 5 Uhr Sacramento Kings Los Angeles Clippers 5.30 Uhr Los Angeles Lakers Chicago Bulls

Day 4

Datum Zeit Team 1 Team 2 Ergebnis 9. Juli 21 Uhr New Orleans Pelicans Detroit Pistons 21.30 Uhr Toronto Raptors OKC Thunder 23 Uhr Indiana Pacers Cleveland Cavaliers 23.30 Uhr Washington Wizards Philadelphia 76ers 10. Juli 1 Uhr Charlotte Hornets Boston Celtics 1.30 Uhr Golden State Warriors Dallas Mavericks 3 Uhr Milwaukee Bucks Denver Nuggets 3.30 Uhr Orlando Magic Phoenix Suns 5 Uhr Brooklyn Nets Minnesota Timberwolves 5.30 Uhr Los Angeles Clippers Houston Rockets

Day 5

Datum Zeit Team 1 Team 2 Ergebnis 10. Juli 22 Uhr San Antonio Spurs Portland Trail Blazers 22.30 Uhr Utah Jazz Miami Heat 11. Juli 0 Uhr Atlanta Hawks Chicago Bulls 0.30 Uhr Sacramento Kings Memphis Grizzlies 2.30 Uhr Los Angeles Lakers New York Knicks

Der Modus der Summer League in Las Vegas

Der Modus der Summer League in Las Vegas wurde noch nicht vollständig veröffentlicht. Klar ist zunächst nur, dass jedes Team mindestens fünf Spiele absolvieren wird. Neben den drei Vorrundenspielen, welches jede Mannschaft absolviert, soll zumindest ein Playoff- und ein Platzierungsspiel hinzukommen.

Deutsche Spieler in der Summer League

Die Roster für die Summer League wurden von den Teams noch nicht veröffentlicht. Es ist aber davon auszugehen, dass zumindest Moritz Wagner für die Los Angeles Lakers auflaufen wird. Auch Zweitrundenpick Isaac Bonga könnte Summer League spielen, wenn der Trade des 39. Picks, mit dem die Lakers den Forward drafteten, am 6. Juli offiziell gemacht werden darf.

Die Sieger und MVPs der Summer League in Las Vegas

Jahr Sieger Finalist Turnier-MVP Final-MVP 2013 Golden State Phoenix Jonas Valanciunas Ian Clark 2014 Sacramento Houston Glen Rice Jr. Ray McCallum 2015 San Antonio Phoenix Kyle Anderson Jonathon Simmons 2016 Chicago Minnesota Tyus Jones Jerian Grant 2017 LA Lakers Portland Lonzo Ball Kyle Kuzma

Werden in der Summer League Challenge Flags getestet?

Die NBA erwägt offenbar, in der Summer League weitere Möglichkeiten der Video Reviews für Schiedsrichter zu testen. Auch über "Challenge Flags" nach NFL-Vorbild wird spekuliert.

Insider Justin Termine von SiriusXM NBA Radio berief sich vor einigen Wochen auf ein Gespräch mit Liga-Funktionär Kiki VanDeWeghe. Demnach soll in der Summer League 2018 in Las Vegas, an der alle 30 Teams teilnehmen, solch ein System getestet werden.

Dabei gehe es darum, die Review-Möglichkeiten der Referees während der Spiele auszuweiten. Welche Bedingungen für solche speziellen Reviews erfüllt sein müssen, steht aber noch nicht fest - genauso wenig wie die Frage, was für Calls überprüft werden dürfen.