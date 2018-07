NBA-News: Devin Booker erhält bei den Phoenix Suns wohl einen Maximal-Vertrag

MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels MLB Padres @ Diamondbacks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cardinals @ Giants MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Phillies @ Mets MLB Royals @ Twins MLB Cubs @ Giants MLB Yankees @ Orioles MLB Reds @ Indians MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Nationals @ Pirates MLB Yankees @ Orioles MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Athletics @ Astros MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Rays @ Twins MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Yankees @ Indians MLB Rays @ Twins MLB All-Star Futures Game: USA – World MLB Athletics @ Giants MLB Angels @ Dodgers MLB All-Star Game: National League -

Devin Booker wird bei den Phoenix Suns Medienberichten zufolge einen Maximal-Vertrag erhalten. Damit bleibt er der Franchise aus Arizona langfristig erhalten.

ESPN-Insider Adrian Wojnarowski berichtet, dass die Vertrags-Verhandlungen zwischen Booker und den Suns kurz vor dem Abschluss stehen. Demnach soll Booker seinen Kontrakt für fünf Jahre und 158 Millionen Dollar verlängern, was für einen Spieler mit seiner Erfahrung den Maximal-Bezügen entspricht.

Booker wurde 2015 an 13. Stelle im Draft gezogen und entwickelte sich anschließend rasend schnell. Der 21-Jährige legte in der vergangenen Spielzeit 24,9 Punkte und 4,7 Assists in 34,5 Minuten auf. Unvergessen ist auch sein Spiel aus der Vorsaison gegen die Boston Celtics, als ihm 70 Punkte gelungen waren.

Der Deal soll dem Bericht zufolge direkt nach dem Ende des Moratoriums am Samstag verkündet werden. Zusammen mit dem aktuellen No.1-Pick DeAndre Ayton sowie Flügelspieler Josh Jackson (No.4-Pick 2017) soll Booker die Franchise in eine erfolgreiche Zukunft führen.