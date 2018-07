NBA-News – Carmelo Anthony über die Zeit bei den Thunder: "Es hat einfach nicht gepasst“

MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Blue Jays @ White Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Cubs @ Cardinals MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Blue Jays @ Athletics MLB Brewers @ Dodgers MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Angels @ Rays MLB Royals @ White Sox MLB Angels @ Rays MLB Yankees @ Red Sox NFL Bears @ Ravens MLB Padres @ Cubs MLB Brewers @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Angels @ Indians MLB Yankees @ Red Sox MLB Astros @ Dodgers NBA Team Africa -

Carmelo Anthony hat sich zu seiner enttäuschenden Saison bei den Oklahoma City Thunder geäußert. Der Grund für das Scheitern sei gewesen, dass er zu spät zum Team gekommen sei. Außerdem sprach er über seinen Buyout.

"Es hat einfach nicht gepasst", sagte Anthony am Rande eines Nike-Events in Washington über seine Saison bei den Thunder. Das könne daran gelegen haben, dass "alles so hektisch ablief. Der Trade wurde erst zum Media Day bekannt und ich war erst am ersten Tag des Training Camps da. Die Jungs waren davor aber schon lange zusammen, ich kam einfach zu spät dazu."

Dies sei der Grund gewesen, dass die ganze Saison so inkonstant gelaufen sei, da er erstmal herausfinden musste, wie alles zusammenpasst. "Und oft musste ich es auf eigene Faust tun, weil niemand da war, der mir dabei geholfen hat."

Nun, in der Offseason 2018, wurde Anthony von den Thunder zu den Hawks getradet und von diesen gewaived. "Früher war es so, dass wenn man gewaived wurde oder es einen Buyout gab, man am Ende war", sagte Anthony dazu. "Aber heutzutage ist es die Norm. Wenn es mit einem Spieler nicht funktioniert, gibt es einen Buyout oder Trade. So ist das heute im Basketball und in der Gesellschaft. Ich komme darüber hinweg."

Eigentlich, erklärte Melo, habe er sich lange gegen eine Buyout-Variante wehren wollen - doch letztlich haben Gespräche mit der Familie ihn davon überzeugt, dass es vermutlich das Beste für alle Seiten wäre.