NBA-News: Wollten die Philadelphia 76ers am Draftabend Markelle Fultz traden?

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN NBA NBA Awards 2018 (Highlights) MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Reds @ Cubs MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels MLB Padres @ D-backs MLB Yankees @ Blue Jays MLB Reds @ Cubs MLB Cardinals @ Giants MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Phillies @ Mets

Markelle Fultz arbeitet im Moment hart an seinem Wurf. Dennoch gibt es Gerüchte, dass die Philadelphia 76ers am Draft-Abend den ehemaligen No.1-Pick in der Liga für einen Trade angeboten haben.

Laut Keith Pompey von The Philadelphia Inquirer hatten die Sixers "interne Gespräche" darüber, Fultz in ein Paket mit dem No.10-Pick und dem No-26-Pick zu stecken, um im Draft in die Top 5 nach oben zu traden.

Allerdings sollen die Teams dankend abgelehnt haben, da sie kein Interesse an einem Spieler hatten, der nicht werfen kann und erst eine schwere Schulterverletzung hinter sich hatte. Den Glauben an Fultz haben die Sixers aber immer noch nicht verloren, sie glauben immer noch daran, dass Fultz mal ein wichtiger Spieler werden kann.

Entsprechend arbeitet das Team hart mit Fultz, damit dieser seinen Wurf, der ihn einst auf dem College auszeichnete, wiederfindet. Fultz' Wurftrainer ist sich sogar sicher, dass dessen Wurf nach der Off-Season "perfekt" sein werde.

Fultz fiel den Großteil seiner Rookie-Saison aus und legte im Schnitt lediglich 7,1 Punkte 3,8 Assists auf. Zum Ende der Spielzeit machte Fultz aber immerhin Fortschritte und legte unter anderem im letzten Saisonspiel gegen die Milwaukee Bucks ein Triple-Double auf.