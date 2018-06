NBA Award Show: Alle Gewinner – MVP, Rookie of the Year, Coach, Defensive Player, MIP

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN MLB Live Cubs @ Dodgers NBA NBA Awards 2018 (Highlights) MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Reds @ Cubs MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels MLB Padres @ D-backs MLB Yankees @ Blue Jays MLB Reds @ Cubs MLB Cardinals @ Giants MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Phillies @ Mets

Bei der NBA Award Show 2018 wurden die Auszeichnungen für die Regular Season vergeben. James Harden erhielt die begehrte MVP-Trophäe, Ben Simmons wurde bester Rookie. Auch LeBron James ging nicht komplett leer aus. SPOX verrät alle Gewinner.

James Harden, LeBron James oder doch Anthony Davis? Diese drei Superstars waren bis zum Ende im MVP-Rennen. Wie erwartet setzte sich dann Harden von den Houston Rockets durch - er bekam zum Höhepunkt der NBA Award Show 2018 die Trophäe überreicht.

Zur Eröffnung der Show wurde der Rookie of the Year gewählt. Mit Ben Simmons von den Philadelphia 76ers setzte sich auch hier der Favorit durch, obwohl die Konkurrenz mit Donovan Mitchell (Jazz) und Jayson Tatum (Celtics) beachtlich war.

Bester Verteidiger wurde Utahs Rudy Gobert - seine Jazz hatten in der Saison ein überragendes Defensiv-Rating von 101,6 erreicht. Etwas kurios wurde es beim Coach of the Year, da Titelträger Dwane Casey von den Raptors nach den Playoffs entlassen worden war.

Als Most Improved Player wurde Victor Oladipo von den Indiana Pacers ausgezeichnet, Sixth Man of the Year wurde Lou Williams. Für LeBron James gab es einen Trostpreis: Die Fans wählten seinen Gamewinner gegen die Minnesota Timberwolves zum Play des Jahres.

Most Valuable Player: James Harden (Houston Rockets)

James Harden ließ Anthony Davis (New Orleans Pelicans) und LeBron James (Cleveland Cavaliers) hinter sich.

© getty

Rookie of the Year: Ben Simmons (Philadelphia 76ers)

Ben Simmons setzte sich gegen Donovan Mitchell (Utah Jazz) und Jayson Tatum (Boston Celtics) durch.

Defensive Player of the Year: Rudy Gobert (Utah Jazz)

Rudy Gobert stach Anthony Davis (New Orleans Pelicans) und Joel Embiid (Philadelphia 76ers) aus.

Most Improved Player: Victor Oladipo (Indiana Pacers)

Victor Oladipo ließ Clint Capela und Spencer Dinwiddie hinter sich.

Coach of the Year: Dwane Casey (Toronto Raptors)

Dwane Casey holte den Award gegen Quin Snyder (Utah Jazz) und Brad Stevens (Boston Celtics).

Sixth Man of the Year: Lou Williams (Los Angeles Clippers)

Lou Williams kam zusammen mit Eric Gordon (Houston Rockets) und Fred VanVleet (Toronto Raptors) unter die letzten drei und gewann.

Die weiteren Awards:

Community Assist Award: Kevin Durant (Golden State Warriors)

Sportmanship Award: Kemba Walker (Charlotte Hornets)

Executive of the Year Award: Daryl Morey (Houston Rockets)

Teammate of the Year Award: Jamal Crawford (Minnesota Timberwolves)

Best Style Fan Award: Russell Westbrook (OKC Thunder)

Play of the Year Fan Award: LeBron James (Cleveland Cavaliers)

Lifetime Achievement Award: Oscar Robertson

Sager Strong Award: Dikembe Mutombo