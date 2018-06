NBA Awards 2018 – MVP! James Harden von den Houston Rockets ist Most Valuable Player

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN MLB Live Mariners @ Orioles MLB Live Yankees @ Phillies MLB Live Cubs @ Dodgers NBA NBA Awards 2018 (Highlights) MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Reds @ Cubs MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels MLB Padres @ D-backs MLB Yankees @ Blue Jays MLB Reds @ Cubs MLB Cardinals @ Giants MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Phillies @ Mets

James Harden von den Houston Rockets wurden zum MVP der NBA-Saison 2017/18 ausgezeichnet. Der Superstar setzte sich gegen LeBron James und Anthony Davis durch.

Harden erhielt die Auszeichnung zum Most Valuable Player bei der NBA Award Show 2018 in Santa Monica. Zusammen mit Anthony Davis (New Orleans Pelicans) und LeBron James (Cleveland Cavaliers) hatte er es unter die letzten drei Kandidaten geschafft.

Auch dank seiner 30,4 Punkte und 8,8 Assists pro Spiel setzte sich "The Beard" gegen die prominente Konkurrenz durch. Er hatte mit seinen Rockets eine Saison-Bilanz von 65 Siegen und 17 Niederlagen erreicht. Dies war die beste Ausbeute der Liga.

Harden holte sich den Award gemeinsam mit seiner Mutter ab und sagte über sie: "Man, ich werde jetzt nicht emotional. Aber sie ist immer für mich da, in guten und schlechten Zeiten." Außerdem fügte er an: "Ich wurde vom Sixth Man of the Year zum MVP - wir sehen uns nächstes Jahr!"

In den Playoffs 2018 schafften es die Texaner in die Conference Finals, wo sie in sieben Spielen den Golden State Warriors unterlagen - die später Champion wurden.