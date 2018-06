NBA-News: Dennis Schröder soll Vorbild für Rookie Trae Young bei den Atlanta Hawks sein

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN NBA NBA Awards 2018 (Highlights) MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Reds @ Cubs MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels MLB Padres @ D-backs MLB Yankees @ Blue Jays MLB Reds @ Cubs MLB Cardinals @ Giants MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Phillies @ Mets

Der neue Coach der Atlanta Hawks, Lloyd Pierce, hat hohe Erwartungen an Dennis Schröder für die kommende Saison. Er denkt, dass der deutsche Nationalspieler ein gutes Vorbild für Rookie Trae Young werden kann.

"Ich glaube, dass Dennis ein großartiges Vorbild sein wird", sagte der Coach bei der Vorstellung von Young. "Wir haben schon darüber gesprochen, dass die beiden nicht nur miteinander spielen können, sondern dass Dennis ihn auch an die Hand nimmt. Dennis hatte in dieser Liga schon viel Erfolg und kann noch viel besser werden. Trae soll in seine Fußstapfen treten."

Dies kommt ein wenig überraschend, nachdem es so schien, als ob die Beziehung zwischen Schröder und den Hawks einige Risse bekommen hatte. Im Mai sprach Schröder öffentlich über die Idee für ein anderes Team zu spielen und nannte dabei die Milwaukee Bucks und die Indiana Pacers als bevorzugte Destinationen.

Schröder brach zudem alle Verbindungen auf Social Media mit den Hawks ab. Coach Pierce glaubt aber dennoch, dass sich die Dinge zwischen Atlanta und dem Deutschen wieder zum Guten wenden werden.

Pierce: Schröder freut sich auf Atlanta

"Ich habe mit Dennis gesprochen und er freut sich", beteuerte Pierce. "Es hat ihm gefallen, wen wir im Draft gezogen haben und auch die eingeschlagene Richtung unterstützt er. Im Moment ist er in Deutschland bei der Nationalmannschaft, aber er freut sich auch auf die Jungs, die wir hier in Atlanta haben."

Schröder spielte vergangenes Jahr die beste Saison seiner Karriere. Der 24-Jährige legte für Atlanta im Schnitt 19,4 Punkte und 6,2 Assists auf.