NBA-News – Unabhängig von LeBron James: Cavaliers wollen Kevin Love behalten

Die Cleveland Cavaliers sind offenbar daran interessiert, Kevin Love in ihrem Kader zu behalten. Und zwar unabhängig davon, ob LeBron James bleibt oder nicht.

Das berichtet ESPN. Demnach bieten die Cavs Love nicht im Trade-Schaufenster an, wie es anderslautende Gerüchte in der Vergangenheit vermuten ließen. Stattdessen sei die Franchise daran interessiert, dass Love auch in der nächsten Saison für sie spiele.

Der Vertrag des Power Forwards läuft noch bis 2020, wobei das letzte Jahr davon eine Spieler-Option in Höhe von 25,59 Millionen Dollar beinhaltet. Theoretisch könnte Love also schon 2019 Unrestricted Free Agent werden.

Der 29-Jährige dürfte die neusten Entwicklungen rund um seine Personalie indes mit Wohlwollen aufnehmen: Er hatte jüngst betont, dass er seine Karriere als Spieler der Cavaliers beenden wolle. Und zwar am liebsten mit LeBron an seiner Seite.