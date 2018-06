NBA London Game 2019 bestätigt: New York Knicks treffen auf Washington Wizards

NBA Fr 22.06. Draft: Schafft Mo Wagner den Sprung in die NBA? MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins NBA NBA Draft 2018 MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Phillies @ Nationals MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays

Die NBA wird auch im nächsten Jahr wieder für ein Spiel der Regular Season in London gastieren. Dort kommt es am 17. Januar zum Duell zwischen den Washington Wizards und den New York Knicks.

Das gab die NBA am Mittwoch offiziell bekannt. Es ist bereits das neunte Regular-Season-Spiel, das die NBA in London austrägt.

Die Knicks sind mittlerweile zum dritten Mal dabei, für die Wizards ist es das Debüt. "Es wird eine große Ehre sein, die Wizards in UK zu repräsentieren", ließ ihr All-Star John Wall verlauten.

Der Ticket-Verkauf wird im kommenden Herbst starten, Fans können sich aber jetzt schon in eine gute Ausgangsposition bringen, indem sie sich auf NBA.com/London registrieren.