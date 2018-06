NBA Draft 2018: Übertragung, Reihenfolge und Mock - Wo landen Doncic, Wagner und Co.?

MLB Indians @ White Sox MLB Astros @ Athletics MLB Rays @ Yankees MLB Red Sox @ Mariners MLB Rays @ Yankees MLB Nationals @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics MLB Giants @ Dodgers MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Indians MLB Cubs @ Cardinals MLB Nationals @ Blue Jays MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Red Sox @ Mariners MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Phillies @ Nationals MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies MLB Cubs @ Dogers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox

Nachdem die Playoffs vorbei sind, richtet sich in der NBA jetzt schon wieder fast alles auf den anstehenden Draft und damit den Beginn der heißesten Phase der Offseason. Wir haben alle Infos zum Draft, der Reihenfolge und der Übertragung zusammengetragen und wagen eine Prognose via Mock Draft.

Wie in jedem Jahr hoffen alle Teams, den nächsten Superstar zu draften und sich damit für die nächsten Jahre aufzustellen. Insbesondere die Teams in der Lottery (Top 14), die in der letzten Saison die Playoffs verpassten, können sich darauf berechtigte Hoffnungen machen.

Denn der Jahrgang 2018 verspricht ein sehr guter zu werden. Insbesondere in der Spitze finden sich diverse aufregende Talente, allen voran Center-Talent Deandre Ayton und das slowenische Wunderkind Luka Doncic von Real Madrid, aber auch in der Breite ist dieser Jahrgang sehr gut aufgestellt.

Nicht zuletzt stehen auch drei deutsche Spieler zur Wahl, wobei sich vor allem Moritz Wagner durchaus Hoffnungen machen kann, in der ersten Runde gedraftet zu werden. Wir haben alle Infos zum Draft.

Wann findet der NBA Draft 2018 statt und wo kann man ihn sehen?

Wann: Freitag, 22. Juni, 1 Uhr (deutsche Zeit)

Freitag, 22. Juni, 1 Uhr (deutsche Zeit) Wo: Barclays Center, Brooklyn, New York

Barclays Center, Brooklyn, New York Übertragung: DAZN

Draft-Reihenfolge 2018

Draft 2018: Die erste Runde

Position Team 1 Phoenix Suns 2 Sacramento Kings 3 Atlanta Hawks 4 Memphis Grizzlies 5 Dallas Mavericks 6 Orlando Magic 7 Chicago Bulls 8 Cleveland Cavaliers (via Brooklyn Nets) 9 New York Knicks 10 Philadelphia 76ers (via Los Angeles Lakers) 11 Charlotte Hornets 12 Los Angeles Clippers (via Detroit Pistons) 13 Los Angeles Clippers 14 Denver Nuggets 15 Washington Wizards 16 Phoenix Suns (via Miami Heat) 17 Milwaukee Bucks 18 San Antonio Spurs 19 Atlanta Hawks (via Minnesota Timberwolves) 20 Minnesota Timberwolves (via OKC Thunder) 21 Utah Jazz 22 Chicago Bulls (via New Orleans Pelicans) 23 Indiana Pacers 24 Portland Trail Blazers 25 Los Angeles Lakers (via Cleveland Cavaliers) 26 Philadelphia 76ers 27 Boston Celtics 28 Golden State Warriors 29 Brooklyn Nets (via Toronto Raptors) 30 Atlanta Hawks (via Houston Rockets)

Draft 2018: Die zweite Runde

Position Team 31 Phoenix Suns 32 Memphis Grizzlies 33 Dallas Mavericks 34 Atlanta Hawks 35 Orlando Magic 36 New York Knicks (via Chicago Bulls) 37 Sacramento Kings 38 Philadelphia 76ers (via Brooklyn Nets) 39 Philadelphia 76ers (via New York Knicks) 40 Brooklyn Nets (via Los Angeles Lakers) 41 Orlando Magic (via Charlotte Hornets) 42 Detroit Pistons 43 Denver Nuggets (via Los Angeles Clippers) 44 Washington Wizards 45 Brooklyn Nets (via Milwaukee Bucks) 46 Houston Rockets (via Miami Heat) 47 Los Angeles Lakers (via Denver Nuggets) 48 Minnesota Timberwolves 49 San Antonio Spurs 50 Indiana Pacers 51 New Orleans Pelicans 52 Utah Jazz 53 Oklahoma City Thunder 54 Dallas Mavericks (via Portland Trail Blazers) 55 Charlotte Hornets (via Cleveland Cavaliers) 56 Philadelphia 76ers 57 Oklahoma City Thunder (via Boston Celtics) 58 Denver Nuggets (via Golden State Warriors) 59 Phoenix Suns (via Toronto Raptors) 60 Philadelphia 76ers (via Houston Rockets)

Anmerkungen:

Die Heat und die Raptors verfügen über keinen Pick im Draft.

Die Sixers haben mit insgesamt 6 Picks die meisten in diesem Jahr.

Mock Draft 2018: So könnte die Lottery aussehen

Wie in jedem Jahr kursieren im Vorfeld des Drafts etliche Gerüchte und Berichte, dass Team A Spieler B höher einschätzt als andere oder dass gewisse Teams erwägen, ihren Pick zu traden. In diesem Jahr wurde beispielsweise schon berichtet, dass Sacramento (2) und Dallas (5) erwägen, "nach unten" zu traden, um gegebenenfalls weitere Picks oder Spieler dafür zu bekommen.

Gewissheit gibt es selten, was sich in diesem Jahr beispielsweise an Luka Doncic zeigt, der vor einigen Wochen noch als No.1-Pick galt und mittlerweile in vielen Mock Drafts ein ganzes Stück zurückgefallen ist. Bei Trae Young sind diese "Schwankungen" sogar noch extremer, zwischen 3 und 12 erscheint beim Dreierspezialisten fast alles möglich.

An der Spitze scheint es indes schon so etwas wie Klarheit zu geben - die Suns haben sich allem Anschein nach bereits dafür entschieden, Arizona-Center Deandre Ayton zu draften. Aus einem Jahrgang voller hochtalentierter Big Men sticht der 19-Jährige mit seiner brachialen Physis und seiner offensiven Vielseitigkeit noch heraus.

So könnte die Lottery aussehen:

Position Team Spieler 14 Denver Nuggets Robert Williams 13 Los Angeles Clippers Shai Gilgeous-Alexander 12 Los Angeles Clippers Miles Bridges 11 Charlotte Hornets Mikal Bridges 10 Philadelphia 76ers Kevin Knox 9 New York Knicks Collin Sexton 8 Cleveland Cavaliers Wendell Carter 7 Chicago Bulls Trae Young 6 Orlando Magic Michael Porter 5 Dallas Mavericks Mohamed Bamba 4 Memphis Grizzlies Jaren Jackson 3 Atlanta Hawks Luka Doncic 2 Sacramento Kings Marvin Bagley 1 Phoenix Suns Deandre Ayton

Moritz Wagner, Max Montana, Isaac Bonga: Die Deutschen im NBA Draft 2018

Moritz Wagner gilt als der große Hoffnungsträger 2018. Der gebürtige Berliner hat mit den Michigan Wolverines zweimal in Folge die Big Ten Conference gewonnen und wurde dabei zum MOP ("Most Outstanding Player") gewählt, danach ging es sogar bei der NCAA March Madness bis ins Championship Game, bei dem Michigan allerdings den Villanova Wildcats unterlag.

Wagner hat dennoch seine Duftmarke abgegeben und sich für die nächste Aufgabe empfohlen. In der NBA könnte er ein optimaler Rollenspieler, ein Stretch-Vierer oder -Fünfer werden, da er einen starken Distanzwurf in seinem Baukasten hat. "Wenn man sich anschaut, wie sich die Liga entwickelt hat, ist es für ihn deutlich leichter, seinen Traum zu erfüllen", lobte beispielsweise Heat-Scout Glen Rice den 21-Jährigen.

Dass Wagner gepickt wird, scheint sicher, unklar ist allerdings die Position - einige Draft-Portale sehen ihn am Ende der ersten Runde, andere inmitten der zweiten Runde.

Die College-Statistiken von Moritz Wagner

Saison MIN PTS FG% 3P% FT% REB 2015/16 8,6 2,9 60,7 16,7 55,6 1,6 2016/17 23,9 12,1 56,9 39,5 72,6 4,2 2017/18 27,5 14,6 52,8 39,7 69,2 7,1



Max Montana hingegen hat lediglich sehr geringe Außenseiterchancen. Der 22-jährige Forward wurde bereits dreimal am Knie operiert, was viele NBA-Teams abschrecken könnte, zudem war seine College-Saison bei San Diego State kein Triumphzug. Zwar wurde die March Madness erreicht, dabei war aber schon nach der ersten Runde Endstation.

Montana, der früher Hötzel hieß, entschied sich dennoch gegen eine weitere College-Saison. Sollte er nicht gedraftet werden, könnte er sich beispielsweise über die Summer League trotzdem für einen Profivertrag empfehlen, ob nun in der NBA oder auch in Europa.

Die College-Statistiken von Max Montana

Saison MIN PTS FG% 3P% FT% REB 2016/17 19,2 7,7 36,4 34,7 81 3,8 2017/18 16,4 6,9 38,8 36,3 71,4 3

Isaac Bonga hingegen hat deutlich bessere Karten, bei ihm dürfte wohl ein Team in der zweiten Runde zuschlagen. Bonga spielt bei den Frankfurt Skyliners und beim DBB-Team eine Art Point Forward: Für seine Größe (2,06 Meter) und Spannweite (2,19 Meter) hat er exzellentes Ballhandling und ist in der Lage, seine Mitspieler in Szene zu setzen. Fragezeichen stehen währenddessen hinter seinem Wurf.

In der Vergangenheit hat er erklärt, dass sein Langzeit-Ziel "auf jeden Fall" die NBA sei. Denkbar wäre bei ihm auch, dass er gedraftet wird und trotzdem noch ein oder zwei Jahre in Europa bleibt, um spielerisch zu reifen.

Karim Jallow (München), Leon Kratzer (Würzburg) und Louis Olinde (Bamberg) haben ihre Namen hingegen wieder zurückgezogen und werden es stattdessen in den nächsten Jahren versuchen.