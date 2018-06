NBA-News: Steve Kerr erhält offenbar Vertragsverlängerung bei den Warriors

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels MLB Padres @ Diamondbacks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cardinals @ Giants MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Phillies @ Mets MLB Royals @ Twins MLB Cubs @ Giants MLB Yankees @ Orioles MLB Reds @ Indians MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Nationals @ Pirates MLB Yankees @ Orioles MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Athletics @ Astros MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Braves

Die Golden State Warriors haben sich Medienberichten zufolge auf eine Vertragsverlängerung mit Head Coach Steve Kerr geeinigt. Er soll zu einem der bestbezahlten Coaches aller Zeiten werden.

Das berichtet ESPN-Insider Adrian Wojnarowski. Demnach haben die Warriors den ursprünglich bis 2019 laufenden Vertrag Kerrs um mehrere Jahre verlängert.

Genauere Details sind dabei noch nicht bekannt. Laut Woj soll der Deal Kerr aber in die Riege der bestbezahlten Coaches aller Zeiten hieven. Sein ursprünglich 2014 aufgesetzter Fünfjahresvertrag war rund 25 Millionen Dollar wert.

Kerr beendete bei den Dubs seine vierte Saison als Head Coach, dreimal holte er die Championship. Seine Bilanz in der Regular Season beträgt 265-63, in den Playoffs 63-20. In der Vergangenheit hatte der 52-Jährige mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, unter anderem machte ihm eine Rücken-Operation zu schaffen.