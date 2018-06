NBA-News: DeAndre Jordan ist aus seinem Vertrag ausgestiegen- jetzt Dallas oder Dubs?

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels MLB Padres @ Diamondbacks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cardinals @ Giants MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Phillies @ Mets MLB Royals @ Twins MLB Cubs @ Giants MLB Yankees @ Orioles MLB Reds @ Indians MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Nationals @ Pirates MLB Yankees @ Orioles MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Athletics @ Astros MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Braves

DeAndre Jordan von den Los Angeles Clippers ist offenbar aus seinem Vertrag ausgestiegen und wird somit Unrestricted Free Agent. Schlagen nun die Dallas Mavericks zu - obwohl es Konkurrenz in Form der Golden State Warriors geben könnte?

Offizielle Statements zu der Entscheidung Jordans, auf seine Spieleroption in Höhe von 24,1 Millionen Dollar zu verzichten, gibt es zwar nicht - doch einerseits berichten Medien dies übereinstimmend und andererseits haben sich die Clippers via Twitter bereits bei Jordan für seine zehn Jahre in Los Angeles bedankt. Die Frist für die Entscheidung war am Samstagmorgen um 6 Uhr deutscher Zeit.

Somit wird Jordan Unrestricted Free Agent. Die Dallas Mavericks gelten als Favorit auf eine Verpflichtung. Sie haben schon in den Tagen zuvor mit den Clippers über einen Trade verhandelt - offenbar aber ohne Ergebnis. Nun werden es die Texaner über die Free Agency versuchen.

Das ging vor drei Jahren allerdings schon einmal schief: Damals hatten sich die Mavs während des Moratoriums mündlich mit Free Agent Jordan geeinigt, der dann aber plötzlich doch einen neuen Vertrag bei den Clippers unterschrieb.

Hinzu kommt, dass die Mavs in diesem Sommer prominente Konkurrenz haben könnten: Laut Insider Marc Stein werden auch die Warriors versuchen, Jordan zu verpflichten. Kevin Durant gilt als guter Freund des Centers und GM Bob Myers war einst der Berater von DJ.

Finanziell kann der Champion aber nicht so viel bieten wie Dallas: Stein zufolge wäre eine Taxplayer Midlevel Exception im Wert von 5,3 Millionen Dollar das Maximum im ersten Vertragsjahr.