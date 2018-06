NBA-News – Medien: Dallas Mavericks verzichten auf Team-Option bei Dirk Nowitzki

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels MLB Padres @ Diamondbacks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cardinals @ Giants MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Phillies @ Mets MLB Royals @ Twins MLB Cubs @ Giants MLB Yankees @ Orioles MLB Reds @ Indians MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Nationals @ Pirates MLB Yankees @ Orioles MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Athletics @ Astros MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Braves

Die Dallas Mavericks haben Medienberichten zufolge darauf verzichtet, die Team-Option im Vertrag von Dirk Nowitzki zu ziehen. Somit wird er Unrestricted Free Aget - allerdings wohl nur auf dem Papier.

Das berichtet die New York Times. Demnach haben die Mavs die Frist zum Ziehen der Option in Höhe von 5 Millonen Dollar für die kommende Saison verstreichen lassen. Der Grund: Mehr Gehalts-Flexibilität bei der Jagd auf Free Agent DeAndre Jordan.

Auf dem Papier wird der Deutsche nun zum Unrestricted Free Agent. Es ist aber nahezu ausgeschlossen, dass er das Team wechselt. Stattdessen werden er und die Mavs mit einem neuen Vertrag warten und letztlich das Gehalt fixieren, das "übrig" ist. Dieses Vorgehen hat es in den vergangenen Jahren schon öfter bei den Texanern und Dirk gegeben.

Nowitzki geht in seine 21. Saison bei den Mavs. Dies ist ein Rekord - kein Spieler zuvor hat so lange für nur eine Franchise in der NBA gespielt.