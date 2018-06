NBA News: Robert Williams von den Boston Celtics verschläft ersten Conference Call

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Phillies @ Nationals MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies NBA NBA Awards 2018 MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB Yankees @ Blue Jays

Robert Williams galt vor dem Draft als potenzieller Lottery-Pick und fiel dann den Boston Celtics an Position 27 in den Schoß. Vor allem an der Einstellung des Bigs gab es Zweifel. Nun verschlief der Center gleich mal den ersten Conference Call.

Der Media Call mit Williams musste um eine Stunde verschoben werden, da der Center zunächst nicht zu erreichen war. Williams gab dann zu, dass er verschlafen habe. "Meine Schwester hat mich aufgeweckt und gesagt, dass ich einen Conference Call habe", sagte der Big gegenüber Chris Forsberg von ESPN.

"Direkt nach dem Draft bin ich zum Haus meiner Tante gegangen und bin dort sofort eingeschlafen, weil ich so müde von dem ganzen Rummel war. Es waren ereignisreiche letzte zwei Tage."

Die Celtics sahen von einer Bestrafung von Williams ab und sprachen stattdessen von einem Missverständnis sowie der verschiedenen Zeitzonen zwischen Boston und Louisiana, wo sich Williams im Moment noch aufhält.

Williams war der 27. Pick der Draft, war aber nicht im Barclays Center in Brooklyn anwesend. Stattdessen weilte der ehemalige Center von Texas A&M in Louisiana bei seiner Familie und feierte dort, dass er gedraftet wurde.