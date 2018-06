NBA News: Doncic wird wohl nicht in der Summer League für die Mavs auflaufen

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Phillies @ Nationals MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies NBA NBA Awards 2018 MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB Yankees @ Blue Jays

Luka Doncic, der Draft-Pick der Dallas Mavericks, wird wohl nicht in der Summer League von Las Vegas auflaufen. Laut Medienberichten soll sich der Slowene stattdessen von der langen Saison bei Real Madrid in der ACB und der EuroLeague erholen.

Das berichtet Tim MacMahon von ESPN. Demnach glauben die Mavs, dass Doncic nach einer zehnmonatigen Saison in Spanien eine Auszeit guttun würde. Dennis Smith Jr. soll dagegen in Nevada für einige Spiele verfügbar sein.

Die Summer League in Las Vegas beginnt am 6. Juli, Dallas trifft dabei zunächst auf die Phoenix Suns. Doncic wird dann aber beim Team sein und trainieren. Dabei soll vom allem Kraft und Ausdauer im Fokus stehen, um den 19-Jährigen so gut es geht auf die NBA vorzubereiten.

Mavs haben neuen Kern

Zusammen mit Smith und Harrison Barnes soll Doncic den Kern des neuen Mavs-Team bilden. GM Donnie Nelson verglich das Trio gar mit der Combo aus Dirk Nowitzki, Steve Nash und Michael Finley, welche vor 20 Jahren für den Umschwung in der Franchise sorgte.

"Wir glauben, dass wir nun ein gutes Fundament haben", sagte Nelson auf der PK nach dem Draft, als Doncic und Zweitrundenpick Jalen Brunson vorgestellt wurde. "Es fühlt sich ein wenig wie vor 20 Jahren an. Nun müssen wir einfach nur zusammenwachsen."

Dallas schloss die vergangene Saison mit einer Bilanz von 24-58 ab und hatte darum den fünften Pick im Draft 2018. Durch einen Trade mit Atlanta konnten sich die Mavs Doncic mit dem dritten Pick sichern, während die Hawks im Gegenzug Point Guard Trae Young und einen zukünftigen Erstrundenpick bekamen.

