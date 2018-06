NBA News: Nuggets-Präsident zweifelt, ob Michael Porter Jr. nächste Saison spielen wird

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Phillies @ Nationals MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies NBA NBA Awards 2018 MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB Yankees @ Blue Jays

Michael Porter Jr. fiel etwas überraschend im Draft bis Pick 14 zu den Denver Nuggets. Die Rückenprobleme des Forwards schreckten viele Teams wohl ab. Nun äußerte auch Nuggets-Präsident Josh Kroenke Zweifel, ob Porter in der kommenden Saison überhaupt spielen wird.

Gegenüber The Undefeated und Marc J. Spears war sich Kroenke nicht sicher, ob Porter in der Summer League oder überhaupt in der nächsten Saison auflaufen werde. Auch Porter äußerte vor dem Draft Bedenken, ob er in der Summer League dabei sein werde.

Dennoch scheinen die Nuggets ihren Pick nicht bereuen. "Michael ist ein unglaubliches Talent und wir waren sehr überrascht, dass er an Position 14 noch für uns verfügbar war", schwärmte Kroenke. "Wir kennen die Risiken, die seine Rückenverletzungen mit sich bringen, aber er ist ein harter Arbeiter und ein vernünftiger junger Mann. Er wird sich gut in unsere Gruppe integrieren."

Porter verletzte sich in der vergangenen Saison in seinem ersten College-Spiel schwer und musste in der Folge am Rücken operiert werden. Zudem verpasste der Forward alle Workouts vor dem Draft wegen Muskelbeschwerden. Für Missouri absolvierte Porter nach seiner Verletzung nur zwei weitere Spiele, in denen er 14 Punkte im Schnitt bei einer Wurfquote von 31 Prozent aus dem Feld auflegte.