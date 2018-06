NBA-News – Pacers-Forward Thaddeus Young will offenbar in die Free Agency

MLB Nationals @ Yankees MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Twins @ Tigers MLB Indians @ White Sox MLB Astros @ Athletics MLB Rays @ Yankees MLB Red Sox @ Mariners MLB Rays @ Yankees MLB Nationals @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics MLB Giants @ Dodgers MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Indians MLB Cubs @ Cardinals MLB Nationals @ Blue Jays MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Red Sox @ Mariners MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Phillies @ Nationals MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies

Thaddeus Young von den Indiana Pacers will Medienberichten zufolge die Möglichkeit nutzen, um Free Agent zu werden. Er strebe einen langfristigen Deal an.

Das berichtet ESPN-Insider Adrian Wojnarowski. Demnach werde Young seine Spieleroption bei den Pacers für die kommende Saison in Höhe von 13,7 Millionen Dollar verstreichen lassen. Somit wäre er Unrestricted Free Agent.

Mit seinen 29 Jahren strebt Young wohl an, einen hochdotierten, langfristigen Vertrag zu erhalten. Sein Wert dürfte aktuell sehr hoch sein: Mit 11,8 Punkten und 6,3 Rebounds pro Spiel war er zwar nicht so produktiv wie in seinen statistisch besten Jahren, doch er stellte unter Beweis, dass er mehrere Positionen verteidigen kann.