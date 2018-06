NBA News: Dwayne Casey wird offenbar neuer Head Coach der Detroit Pistons

MLB Red Sox @ Orioles MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Twins @ Tigers MLB Indians @ White Sox MLB Astros @ Athletics MLB Rays @ Yankees MLB Red Sox @ Mariners MLB Rays @ Yankees MLB Nationals @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics MLB Giants @ Dodgers MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Indians MLB Cubs @ Cardinals MLB Nationals @ Blue Jays MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Red Sox @ Mariners MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Phillies @ Nationals MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels

Dwayne Casey wird offenbar neuer Head Coach der Detroit Pistons. Casey soll sich mit den Pistons auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt haben. Das berichtet NBA-Insider Adrian Wojnarowski.

Wojnarowskis Bericht zufolge haben die Pistons in den Verhandlungen mit dem Coach sehr deutlich gemacht, dass er die Wunschlösung für den vakanten Coaching-Posten sei. Caseys Ziel ist demnach, die Franchise wieder erfolgreich in die Playoffs zu führen.

Der US-Amerikaner wird den Trainer-Posten von Stan van Gundy übernehmen, der nach vier Jahren bei den Pistons Anfang Mai seinen Hut nehmen musste.

Casey selbst führte die Toronto Raptors in der vergangenen Saison zum neuen Franchise-Rekord mit 59 Siegen in der Regular Season, war in der zweiten Playoff-Runde aber einmal mehr an LeBron James und den Cleveland Cavaliers gescheitert und wurde in der Folge entlassen.