NBA-News: Medien: Brad Wanamaker einigt sich mit den Boston Celtics auf Vertrag

Die Boston Celtics stehen laut Medienberichten vor der Verpflichtung von Brad Wanamaker. Der ehemalige Spieler von BBL-Klub Brose Bamberg war zuletzt in der Türkei beim Top-Klub Fenerbahce unter Vertrag.

Laut Adrian Wojnarowski von ESPN hat der Guard den Celtics seine Zusage für die kommende Saison gegeben. Wanamaker soll für Boston auch eine Versicherung sein, da die Zukunft von Restricted Free Agent Marcus Smart weiter ungeklärt ist.

Wanamaker spielte für Fenerbahce erneut eine starke Saison und half dem türkischen Powerhouse, dass sie erneut souverän die heimische Liga gewannen und in der EuroLeague ins Finals Four einzogen. Der Guard wurde dabei Second Team der EuroLeague gewählt.

Laut Woj hatte Wanamaker schon in den vergangenen Jahren mit diversen Team in der NBA gesprochen, aber keine Einigung erzielt.

Der 28-Jährige spielte zwischen 2014 und 2016 zwei Jahre in der BBL und wurde mit Brose Bamberg in beiden Jahren Meister. 2015 wurde er zum Finals MVP ausgezeichnet, ein Jahr später wurde der Spielmacher zum MVP der Liga gewählt.