NBA News: Luka Doncic freut sich auf Dallas Mavericks und sieht sich gut vorbereitet

Die Dallas Mavericks haben durch einen Trade in Luka Doncic ihren Wunschspieler im Draft gezogen. Der Slowene zeigte sich begeistert von den Mavs, während Coach Rick Carlisle ebenfalls zufrieden ist, aber auch zur Geduld mahnt.

"Ich habe mit vielen Teams geredet, aber Dallas war besonders nett zu mir", sagte Doncic auf der anschließenden PK. "Am Ende des Tages bin ich einfach nur glücklich, dass ich es nun in die NBA geschafft habe."

Dallas bekam Doncic, weil sie kurz vor Beginn des Drafts mit den Atlanta Hawks den Pick tauschten. So zog Dallas an Nummer 5 für die Hawks Trae Young, während Atlanta Doncic für Dallas auswählte. Die Mavs schicken zudem noch einen geschützten Erstrundenpick von 2019 nach Atlanta, der die nächsten beiden Jahre Top-5-geschützt ist. 2021 und 2022 ist der Pick nur noch Top-3-geschützt, danach gibt es keine Protecions mehr.

Die Mavs und die Hawks sprachen zuvor sogar über einen größeren Deal. Dabei soll es um einen Tausch von Wesley Matthews gegen Kent Bazemore gegangen sein, womit die Hawks ein wenig Geld gespart hätten. Dallas lehnte dies aber letztlich ab.

Carlisle sieht Doncic als Franchise-Spieler

Dennoch landete Doncic in Dallas und der Slowene will nun seine Kritiker widerlegen und zeigen, dass er auch in der NBA überzeugen kann. "Ich habe mit und gegen ehemalige NBA-Spieler gespielt. Meine Mitspieler haben mir viel beigebracht, ich denke, dass ich gut vorbereitet bin."

Das hofft man nun auch in Dallas, wo sich Rick Carlisle mit der Wahl zufrieden zeigte. "Wir sind sehr glücklich, Luka war unser Mann in diesem Draft", sagte der Coach gegenüber ESPN. "Wir denken, dass er ein Franchise-Spieler ist. Er ist für sein Alter sehr weit, auch wenn er noch körperliche Defizite hat. Wir werden ihn aber auf seine Aufgaben vorbereiten."

Doncic kommt als wohl erfolgreichster Draft Prospect aller Zeiten von Real Madrid nach Texas. Mit Real Madrid gewann der Slowene dreimal die ACB sowie einmal die EuroLeague. In diesem Jahr wurde Doncic in beiden Wettbewerben zum MVP ausgezeichnet.

Die Statistiken (pro 40 Minuten) von Luka Doncic 2017/18