NBA News: Dwight Howard steht bei den Brooklyn Nets vor einem Buyout

NBA Live NBA Draft 2018 MLB Live Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Phillies @ Nationals MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies NBA NBA Awards 2018 MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds

Kurz nach seinem Trade zu den Brooklyn Nets steht Dwight Howard schon wieder vor der Auflösung seines Vertrages. Wie ESPN berichtet, haben beide Seiten bereits mit den Gesprächen begonnen.

Am Mittwoch einigte sich Howards altes Team Charlotte mit den Nets auf einen Trade, der den Center für Timofey Mozgov und zwei Erstrundenpicks nach Brooklyn schicken sollte. Aufgrund von Formalitäten kann dieser allerdings erst ab dem 1. Juli offiziell gemacht werden, wenn das neue Liga-Jahr beginnt.

Wenig später könnte es dann allerdings auch schon wieder zum nächsten Wechsel für den achtmaligen All-Star kommen. Es soll zu einem Buyout des Vertrages kommen, der Howard im kommenden Jahr noch 23,8 Millionen Dollar garantiert. Dieser würde sich dann als Free Agent ein neues Team aussuchen können.

Dwight Howard: "Ich war wirklich geschockt"

"Ich möchte in einer Situation sein, in der ich einem Team dabei helfen kann, zu gewinnen", erklärte der 32-Jährige ESPN am Telefon. "Das ist mein einziges Ziel. Alles was ich brauche, ist eine echte Chance und eine Situation, in der Leute nicht permanent über meine Vergangenheit sprechen."

Der Trade habe ihn überrascht, so Howard weiter: "Ich war wirklich geschockt, weil ich nicht damit gerechnet hatte. Ich dachte, dass es eine richtig gute Saison war. Es war von der Gesundheit her mein bestes Jahr seit einer Weile und meine Statistiken waren mit die besten, seitdem ich in der NBA spiele." Es sei jedoch nicht tragisch: "Alles passiert aus einem bestimmten Grund", so Howard.

Der dreimalige Defensive Player of the Year kam in seiner einzigen Saison für die Hornets auf 16,6 Punkte, 12,5 Rebounds und 1,6 Blocks in 81 Spielen. Angesichts dieser Produktivität dürfte es erneut viele Interessenten für ihn geben, sobald der Buyout finalisiert ist.