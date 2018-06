NBA Draft 2018: Moritz Wagner und Isaac Bonga von den Los Angeles Lakers gedraftet

NBA Live NBA Draft 2018 MLB Live Cubs @ Reds MLB Live Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Phillies @ Nationals MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies NBA NBA Awards 2018 MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds

Moritz Wagner wurde ist beim NBA Draft 2018 von den Los Angeles Lakers gezogen worden. Der gebürtige Berliner wurde an Position 25 gedraftet. Auch Isaac Bonga wurde in Runde zwei von der Traditionsfranchise gedraftet.

Wagners großer Traum erfüllte sich damit schon früher, als es von vielen Experten erwartet wurde, die ihn eher in der zweiten Runde gesehen hätten. Als Erstrundenpick erhält er nun garantiert einen Vertrag und schließt sich dem wohl nach wie vor bekanntesten NBA-Team der Welt an.

Wagner, der bei den Michigan Wolverines eine eindrucksvolle College-Karriere hingelegt hatte, war in Begleitung von seinem College-Coach John Beilein in Brooklyn und präsentierte, als er gezogen wurde, die Innenseite seines Jackets: Auf der einen Seite war das Logo von Michigan, auf der anderen das Logo seines Heimatvereins Alba Berlin zu sehen.

Bei den Lakers trifft Wagner auf ein junges Team, das sich allerdings in den nächsten Wochen und im Zuge der Free Agency auch noch signifikant verändern könnte. Den Lakers wird unter anderem großes Interesse an den Superstars LeBron James und Paul George nachgesagt.

Isaac Bonga wird von den 76ers gezogen

"Ich bin sprachlos", sagte Wagner bei ESPN, nachdem er gezogen wurde und mit den Tränen kämpfte. "Ich werde einfach mein Bestes geben, jeden Tag, 100 Prozent."

An Position 39 wurde dann auch der Name von Isaac Bonga aufgerufen. Der 18-Jährige von den Frankfurt Skyliners wurde von den Philadelphia 76ers gezogen, die den Pick allerdings schon getradet hatten - demnach verfügen die Lakers nun auch über die NBA-Rechte an Bonga. Bei ihm gilt es aber als wahrscheinlich, dass er noch mindestens eine Saison in Europa bleiben wird.