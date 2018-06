NBA News: Kevin Durant spricht über möglichen Wechsel von LeBron zu Golden State

MLB Live Red Sox @ Mariners MLB Rays @ Yankees MLB Nationals @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics MLB Giants @ Dodgers MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Indians MLB Cubs @ Cardinals MLB Nationals @ Blue Jays MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Red Sox @ Mariners MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Phillies @ Nationals MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies MLB Cubs @ Dogers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox

Kevin Durant glaubt, dass viele Spieler nicht mit dem Druck und der Kritik umgehen könnten, wenn sie für die Golden State Warriors spielen würden. Außerdem glaubt der Forward nicht, dass LeBron James in die Bay Area wechseln wird.

"Ich glaube nicht, dass das passieren wird", antwortete Durant bei Jimmy Kimmel Live auf die Frage, ob LeBron James sich im Sommer den Warriors anschließen könnten. "Ich bin mir nicht sicher, aber ich bleibe bei meiner These."

Durant, der sich 2016 via Free Agency den Dubs anschloss, fügte zudem an, dass "viele Spieler Angst haben", um für die Warriors zu spielen. "Die Reaktionen sind extrem. Ich weiß nicht, ob gewisse Spieler dafür bereit sind", versuchte Durant seine Aussage zu untermauern. "Das sage ich allen Free Agents, die Interesse an den Warriors haben.

Durant ging mit den Kritiken einigermaßen gut um und gewann in seinen beiden Jahren in der Bay Area zweimal den Titel des Finals-MVPs. Auch LeBron wäre wohl immun gegen die heftigen Reaktionen, das bewies er 2010, als er Cleveland gen Miami verließ.

Allerdings erscheint ein Wechsel von James zu den Warriors ohnehin wenig realistisch, da die vier All-Stars alle zwischen 17 und 38 Millionen Dollar verdienen. Golden States Fokus liegt in der Free Agency vor allem auf Durant, der im Sommer aus seinem Vertrag aussteigen kann.