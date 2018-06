NBA Free Agency: Prognosen für LeBron James, Paul George, Cousins und Co.

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels MLB Padres @ Diamondbacks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cardinals @ Giants MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Phillies @ Mets MLB Royals @ Twins MLB Cubs @ Giants MLB Yankees @ Orioles MLB Reds @ Indians MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Nationals @ Pirates MLB Yankees @ Orioles MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Athletics @ Astros MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox

Am kommenden Sonntag beginnt die Free Agency 2018. Wo landen LeBron James, Paul George, DeMarcus Cousins oder DeAndre Jordan? SPOX beleuchtet ihre Situation und wagt Prognosen.

LeBron James

Position: Small Forward

Kaliber: Superstar

Alter: 33

Aktuelles Team: Cleveland Cavaliers

Die Situation: Bei drei von vier Versuchen ist LeBron James mit den Cavaliers in den Finals an den Warriors gescheitert. Einerseits sind die Finals-Teilnahmen an sich schon ein Erfolg, andererseits will James Titel gewinnen - und es ist nur schwer vorstellbar, dass die Cavs mit ihrem geringen Spielraum das Team signifikant verbessern können. Die Lücke zu den Dubs wird bleiben.

Aus diesem Grund riecht es seit geraumer Zeit nach Abschied, wenngleich ein Verbleib nicht mehr komplett ausgeschlossen werden sollte. Fakt ist: Mit seinen 33 Jahren hat LeBron nicht mehr ewig Zeit, ein Team zu tragen. Und er schuldet den Cavs seit dem Titelgewinn 2016 nichts mehr. Es scheint also alles möglich zu sein und für Überraschungen war der King schon immer gut.

Prognose: LeBron wechselt die Conference und lässt sich von den Los Angeles Lakers davon überzeugen, bei ihnen einen Maximal-Vertrag zu unterschreiben. Er will zwar nicht der erste Star sein, der in Tinseltown unterschreibt, doch ein Deal mit den Spurs beschert den Lila-Goldenen auch noch Kawhi Leonard.

Paul George

Position: Small Forward

Kaliber: All-Star

Alter: 28

Aktuelles Team: Oklahoma City Thunder

Situation: Als George im vergangenen Sommer per Trade von den Indiana Pacers kam, ging man fest davon aus, dass die Thunder nur ein Jahr mit ihm zusammenarbeiten würden, da er dann aus seinem Vertrag aussteigt und als Unrestricted Free Agent zu den Lakers wechselt. Auf seine Spieler-Option hat er zwar wie erwartet verzichtet - doch ganz so klar ist das mit dem Abschied mittlerweile nicht mehr.

Obwohl das Ende der Saison mit dem Erstrunden-Aus gegen die Jazz eine Enttäuschung war, kursieren Gerüchte, dass sich George nun doch einen Verbleib an der Seite Russell Westbrooks vorstellen könne. Für ihn persönlich lief die Saison ja auch gar nicht schlecht - bleibt nur die Frage, ob er davon ausgeht, dass ein Trio aus ihm, Russ und Melo tatsächlich erfolgreich sein kann. Wenn er das nicht so sieht, gibt es neben den Lakers auch noch die Sixers oder Rockets als mögliche Interessenten.

Prognose: Georges Aussagen, dass er sich eine weitere Zusammenarbeit mit den Thunder vorstellen könne, waren keine leeren Floskeln. Er unterschreibt einen neuen Deal - allerdings nur kurzfristig in der mittlerweile für Stars typischen "One-plus-One"-Variante.

Seite 1: LeBron James und Paul George

Seite 2: DeMarcus Cousins und Isaiah Thomas

Seite 3: DeAndre Jordan und Clint Capela

Seite 4: J.J. Redick und Brook Lopez