NBA-News – Medien: Philadelphia 76ers legen Trade-Paket für Kawhi Leonard vor

Die Philadelphia 76ers haben im Rennen um Kawhi Leonard offenbar ernst gemacht und den San Antonio Spurs ein Trade-Angebot geschnürt. Es soll zwei Spieler sowie einen Pick beinhalten.

Das berichtet Sports Illustrated. Demnach wollen die Sixers den Spurs Dario Saric, Robert Covington und einen zukünftigen Erstrundenpick für den wechselwilligen Leonard anbieten.

Welcher Pick das sein wird, ist unklar - es wird aber über den ungeschützten Firstrounder der Heat für 2021 spekuliert, über den Philly verfügt. Darüber hinaus darf davon ausgegangen werden, dass diese drei Trade-Elemente nur die Basis eines Pakets sind, da San Antonio wohl noch mehr fordern wird.

Saric spielt noch in seinem Rookie-Vertrag. Für die Saison 2019/20 besteht eine Team-Option (3,4 Millionen Dollar). Robert Covington unterschrieb im Herbst 2017 einen Vierjahresvertrag in Philly in Höhe von 62 Millionen Dollar, wovon noch drei Jahre ausstehen.