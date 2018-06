NBA-News – Medien: Paul George wird aus seinem Vertrag bei den Thunder aussteigen

MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels MLB Padres @ Diamondbacks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cardinals @ Giants MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Phillies @ Mets MLB Royals @ Twins MLB Cubs @ Giants MLB Yankees @ Orioles MLB Reds @ Indians MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Nationals @ Pirates MLB Cubs @ Giants MLB Yankees @ Orioles

Paul George hat den Oklahoma City Thunder Medienberichten zufolge mitgeteilt, dass er aus seinem Vertrag aussteigen wird. Somit wird aus ihm ein Unrestricted Free Agent.

Das berichtet ESPN-Insider Adrian Wojnarowski. Demnach habe PG-13 die Franchise am Donnerstag über seinen Entschluss informiert.

George besitzt in seinem laufenden Vertrag eine Spieleroption für die nächste Saison in Höhe von 20,7 Millionen Dollar. Da er auf diese verzichtet, wird er Unrestricted Free Agent. Am kommenden Freitag wäre die Frist für die Option verstrichen, am kommenden Sonntag beginnt die Free Agency.

Einen Abschied von den Thunder bedeute dies aber nicht. George sei weiterhin daran interessiert, einen neuen Vertrag in OKC zu unterschreiben. Einen Wechsel zu den Lakers, Sixers oder Rockets solle man aber auch nicht ausschließen.