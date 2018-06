NBA Draft 2018: Top Prospects Flügel - Two-Way-Potenzial und Wundertüten

MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins NBA NBA Draft 2018 MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Phillies @ Nationals MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies MLB Cubs @ Dogers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers

Am 22. Juni findet der NBA Draft in Brooklyn statt (Freitag, ab 1 Uhr live auf DAZN). SPOX beleuchtet zu diesem Anlass die hoffnungsvollsten Prospects. Nach den beiden Deutschen Isaac Bonga und Moritz Wagner geht es mit den potenziell besten Flügelspielern des Jahrgangs weiter. Was sind die Stärken und Schwächen von Michael Porter Jr., Mikal Bridges oder Kevin Knox?



Michael Porter Jr. - Stärken und Schwächen

Position: Forward / College: Missouri

Alter: 19,9 / Größe: 2,08 Meter / Spannweite: 2,14 Meter / Gewicht: 97 Kilo

Die Statistiken (pro 40 Minuten) von Michael Porter Jr. 2017/18 (nur 3 Spiele wegen Verletzung)

Punkte Rebounds Assists Steals Blocks Turnover FG% 3P% FT% 22,6 15,1 0,8 2,3 0,8 2,3 33,3 30,0 (3/10) 77,8

Im Idealfall ein Typ wie: Harrison Barnes, Rudy Gay

Stärken:

Shotmaker, der dank hohem Release aus allen Positionen werfen kann

Potenziell ein guter, vielseitiger Verteidiger

Variabel zwischen 3 und sogar 5 einsetzbar

Schwächen:

Große Fragezeichen um den Rücken

Keine gute Übersicht mit teils fragwürdiger Wurfauswahl

Probleme, am Korb abzuschließen

Porter ist der wahrscheinlich beste Scorer dieses Jahrgangs und alles beginnt dabei mit seinem Sprungwurf. Dieser sieht technisch sehr sauber aus, dazu besitzt der Forward schon seit High School-Zeiten NBA-Range. Seinen Wurf setzt Porter dabei vielseitig ein. Ob Pull-Up, Fadeaway oder aus der Bewegung - Porter kann aus allen Situationen den Spalding im Korb unterbringen.

Zudem ist der Missouri-Forward in Transition eine echte Waffe. Durch seine unfassbare Standing Reach (nur fünf Zentimeter weniger als Kevin Durant) fängt Porter jede Menge Lobs, kann aber auch durch sein solides Rebounding in Verbindung mit gutem Ballhandling den Fastbreak selbst einleiten und dann auch abschließen.

Neben seiner Arbeit an den Brettern, die auch noch Luft nach oben hat, verfügt Porter über gute körperliche Voraussetzungen in der Defense. Diese konnte er bisher allerdings nur relativ wenig unter Beweis stellen, weil sie an der High School kaum gefragt waren und er am College gerade einmal drei Spiele absolvierte.

Michael Porter: Wie gesund ist er wirklich?

Dies ist die größte Unbekannte. Wie geht es dem operierten Rücken? Es ist möglich, dass Porter am Draftabend wegen dieser Ungewissheit zurückfallen könnte, nachdem er vor rund einem Jahr noch als No.1-Prospect gehandelt wurde. Seine College-Saison konnte diesen Status nicht rechtfertigen: Die wenigen Minuten, die er spielte, überzeugte Porter nicht, allerdings war er dabei auch nicht vollständig fit.

Es gibt aber auch noch andere Fragezeichen. Ist der erste Schritt des Forwards gut genug? Zu selten attackierte er den Korb und nahm lieber den schweren Sprungwurf mit der Hand im Gesicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass Porter (auch wegen seiner schweren Verletzung) den Kontakt ein wenig scheut. Zu leicht lässt er sich aus dem Gleichgewicht bringen, was seine Abschlüsse extrem erschwert. Zudem ist seine Übersicht nicht die beste, oft übersah Porter den freien Mann.

NBA Mock Draft 2018 - Luka Doncic, DeAndre Ayton, Marvin Bagley und Co. : Jede Menge Bigs und ein slowenisches Wunderkind © getty 1/31 Das Rennen um den ersten Pick ist im vollen Gange. Im Draft warten in diesem Jahr jede Menge gute Prospects, vor allem auf den großen Positionen. Dazu sorgt Luka Doncic weiter für Furore. © getty 2/31 1. Pick: Luka Doncic (G, Real Madrid) - Der Guard spielt bereits im Alter von 18 Jahren eine tragende Rolle. Seine Potenzial als primärer Ballhandler und Shot-Creator sucht in diesem Jahr seines Gleichen. Auch körperlich gibt es nicht zu meckern. © getty 3/31 2. Pick: DeAndre Ayton (C, Arizona) - Der Center ist mit seinem Körperbau und seinen 2,16 Meter bereits fähig, in der Liga mitzuhalten. Offensiv zeigt er seine Vielseitigkeit unter dem Korb und in der Mid-Range. © getty 4/31 3. Pick: Marvin Bagley III (PF/C, Duke) - Auch beim Power Forward steht hinter der Defense ein großes Fragezeichen. Da er offensiv allerdings in ein modernes Pace-and-Space-System passen könnte, wird er von vielen anderen Experten sogar höher gestuft. © getty 5/31 4. Pick: Jaren Jackson Jr. (PF/C, Michigan State) - Der Big Man der Spartans ist ein eher unbekannterer Name, doch aufgrund seiner Intelligenz in der Defense und seinem starken Wurf (44.1 Prozent von der College-Dreierlinie) dürfte er früh vom Board sein. © getty 6/31 5. Pick: Michael Porter Jr. (SF/PF, Missouri) - Nachdem er lange aufgrund einer Operation am Rücken pausieren musste, ist Porter Jr. zurück auf dem Parkett und macht in unserem Mock Draft einen Platz gut. © getty 7/31 6. Pick: Mohamed Bamba (C, Texas) - Der Center ist mit einer Wingspan von 2,41 Metern gesegnet und hat die Fähigkeiten, um DPotY zu werden. Offensiv könnte er im Pick&Roll gefährlich sein. © getty 8/31 7. Pick: Trae Young (PG, Oklahoma) - Der Klon von Stephen Curry: Young kann ab der Mittellinie jeden Wurf treffen und hat somit eine anziehende Wirkung auf seine Verteidiger. Aber: Kann er seine physischen Defizite in der NBA verstecken? © getty 9/31 8. Pick: Wendall Carter Jr. (C, Duke) - Seine Vorzüge sind als Big im Passspiel zu verorten, wohingegen seine Defense einige Fragezeichen aufwirft. © getty 10/31 9. Platz: Collin Sexton (PG,Alabama) - Vor allem das tiefe Ballhandling des Point Guards ermöglicht ihm starke Penetration. Allerdings ist sein Abschluss mit der schwachen Hand und sein Wurf noch ausbaufähig. © getty 11/31 10. Pick: Mikal Bridges (SG/SF, Villanova) - Der Flügel ist einer der vielfältigsten Verteidiger auf dem College und könnte sich zu einem der besten 3-and-D-Spieler entwickeln. Offensiv ist noch offen, ob er für sich und seine Mitspieler kreieren kann. © getty 12/31 10. Pick: Miles Bridges (SF/PF, Michigan State) - Die Ceiling des Combo-Forwards geht wohl eher in Richtung elitärer Rollenspieler: Bridges ist ein vielseitiger und athletischer Verteidiger, der offensiv den Dreier im Repertoire hat. © getty 13/31 11. Pick: Kevin Knox (SF/PF, Kentucky) - Für einen Combo-Flügel ist Knox einer der Größten dieses Jahrgangs (2,05 Meter). Während er schon jetzt bereits stark am Korb abschließt, muss er in puncto Wurf und Decision-Making noch ein Schippe drauf legen. © getty 14/31 13. Pick: Robert Williams (C, Texas A&M) - Williams ist der klassische athletische Big, der defensiv den Korb beschützt und vorne eine Dunk-Maschine ist. © getty 15/31 14. Pick: Lonnie Walker (SG, Miami) - Er ist ein gefährlicher Schütze aus dem Catch-and-Shoot und defensiv gute Anlagen. Diese müssen sich aber noch ein wenig entwickeln. © getty 16/31 15. Pick: Shai Gilgeous-Alexander (PG/SG, Kentucky) - Sehr lang und athletisch für einen Guard, dessen Spiel wohl gut in die NBA passt, auch wenn der Wurf noch ausbaufähig ist. © getty 17/31 16. Pick: Troy Brown (SF, Oregon) - Ein Playmaker auf dem Flügel kann nie schaden, Brown ist so einer. Allerdings fehlt ihm der Dreier. Er braucht die richtigen Mitspieler, um in der NBA erfolgreich zu sein. © getty 18/31 17. Pick: Dzanan Musa (SF, Cedevita Zagreb) - Der Kroate ist ein echter Wing-Scorer, auch wenn der Dreier noch nicht wirklich fällt. Fraglich ist, ob er defensiv mithalten kann. © getty 19/31 18. Pick: Chandler Hutchison (SF, Boise State) - Als Senior hat er nicht viel Upside, aber sein Playmaking und Drive dürften dennoch interessant sein. Auch defensiv sollte er mithalten können. © @twitter/razorbackmbb 20/31 19. Pick: Daniel Gafford (C, Arkansas) - Er ist der klassische Roll-Big, der jede Menge Athletik mitbringt und so auch jede Menge Würfe blocken kann. © @twitter/23savage___ 21/31 20. Pick: Mitchell Robinson (C) - Robinson spielt keinen Basketball in dieser Saison, sondern hält sich lieber selbst fit. Vor der Saison galt er als einer der besten Bigs, unter anderem weil er 8.0 Würfe pro Spiel blockte © getty 22/31 21. Pick: Bruce Brown (PG/SG, Miami) - Durch Vereltzungen sind seine Aktien ein wenig gesunken, aber der athletische Two-Way-Guard, sollte für viele Teams interessant sein. © @twitter/Tom_NBA 23/31 22. Pick: Anfernee Simons (PG/SG, IMG Academy) - Der Guard ist eine Wundertüte, da er nicht aufs College ging. Simons wird nicht sofort NBA-ready sein, aber könnte sich zu einem guten Scorer entwickeln. © getty 24/31 23. Pick: Shake Milton (PG/SG, SMU) - Milton ist ein echter Combo-Guard, der seine Stärken im Spotup-Shooting hat und passabel verteidigt. Aus ihm könnte ein guter Rollenspieler werden. © getty 25/31 24. Khyri Thomas (SG, Creighton) - Als Shooting Guard ist er eigentlich ein bisschen zu klein, doch seine enorme Wingspan und sein guter Dreier könnten ihm eine gute NBA-Karriere bescheren. © getty 26/31 25. Pick: Trevon Duval (PG, Duke) - Er hat vielversprechende Anlagen und eine herausragende Atheltik, aber auch klare Schwächen wie zu viele Ballverluste und schwache Defense. © getty 27/31 26. Pick: Jontay Porter (C, Missouri) - Porter ist nicht besonders athletisch, glänzt dafür aber mit Range und gutem Auge. Auf dem College stellte aber unter Beweis, dass er eine Defense verankern kann. © getty 28/31 27. Pick: Keita Bates-Diop (PF, Ohio State) - Er ist schon etwas älter und verpasste Großteile seiner Junior-Saison. Ein Contender könnte beim 3-and-D-Spieler aber zugreifen. © getty 29/31 28. Pick: De'Anthony Melton (PG/SG, USC) - Durch laufende Ermittlungen gegen unerlaubte Zahlungen bei USC, wird der Guard nicht mehr spielen in diesem Jahr. In seiner Freshman-Saison deutete er aber bereits sein Potenzial als Playmaker an. © getty 30/31 29. Pick: Jacob Evans (SG/SF, Cincinnati) - Die komplette Liga giert nach Flügeln, die Dreier werfen und verteidigen. Evans ist ein solcher Spieler und kann vor allem kleinere Flügelspieler effektiv verteidigen. © getty 31/31 30. Pick: Landry Shamet (PG, Wichita State) - In Zeiten von vieler Guards könnte Shamet seinen Platz in der NBA finden. Er trifft fast 44 Prozent von draußen und ist zudem ein äußerst fähiger Verteidiger.

Es ist letztlich schwer einzuschätzen, inwieweit Porter in der NBA Erfolg haben wird. Er kann ein dominanter Scorer werden, der von der 3 bis zur 5 überall einsetzbar ist und dazu solide verteidigt. Auf der anderen Seite stehen große Fragezeichen um seine Gesundheit und seine teils fragwürdigen Entscheidungen, welche aus ihm einen 'Good Stats, Bad Team-Spieler' machen könnten.

Prognose: Top 8-Pick

Mögliche Teams: Kings, Mavs, Grizzlies, Magic

