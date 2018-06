NBA News: Medien: Lakers und Clippers zögern bei Kawhi - Bieten auch die Cavs mit?

MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins NBA NBA Draft 2018 MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Phillies @ Nationals MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies MLB Cubs @ Dogers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers

Laut diverser Medienberichte ist Kawhi Leonard von den San Antonio Spurs an einem Move gen Los Angeles interessiert. Beide Teams sollen aber Vorbehalte wegen eines Trades haben. Die schwere Verletzung des Forwards soll sowohl die Lakers als auch die Clippers zögern lassen. Mit den Cleveland Cavaliers soll es zudem einen weiteren Interessenten geben.

Sowohl die Lakers als auch die Clippers sollen mit San Antonio noch keine Tradegespräche geführt haben, wie Tania Ganguli von den L.A. Times berichtet. Demnach sollen die Teams große Bedenken über die Schwere der Verletzung von Leonard haben.

Kawhi absolvierte in der vergangenen Saison wegen einer Quadrizeps-Verletzung nur 9 Spiele für die Spurs. Wann der Forward zurückkehrt, ist völlig unklar, auch wenn Shams Charania (Yahoo) zu Beginn des Monats berichtete, dass der ehemalige Defensive Player of the Year wieder fast vollständig fit sein soll.

Bieten auch die Cavs um Kawhi Leonard?

Leonards Agent ließ zuletzt die Öffentlichkeit wissen, dass sein Schützling San Antonio gerne verlassen würde. Die Spurs blockten bisher dennoch alle Anfragen ab und wollen ihrem Star womöglich trotz dessen Keankenakte den Super-Max-Vertrag in Höhe von 219 Millionen Dollar über fünf Jahre vorlegen.

Doch nicht nur die L.A.-Teams sollen die einzigen Interessenten sein. Laut Sam Amico haben auch die Cleveland Cavaliers ihr Interesse bei den Texanern hinterlegt. Sie halten den achten Pick im Draft und könnten auch Spieler wie Kevin Love, Tristan Thompson, Larry Nance Jr. und Cedi Osman anbieten. Gemäß Amicos Quellen versuchen die Cavs zudem, ein drittes Team in den Deal zu holen.