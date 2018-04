NBA Playoffs: Blowout-Sieg und Dreier-Rekord: Philadelphia 76ers schießen Miami Heat ab

NBA Pacers @ Cavaliers (Spiel 1) NBA Heat @ 76ers (Spiel 2) NBA Timberwolves @ Rockets (Spiel 2) NBA Warriors @ Spurs (Spiel 3) NBA Cavaliers (Spiel 2) NBA 76ers @ Heat (Spiel 2) NBA Celtics @ Bucks (Spiel 2) NBA Warriors @ Spurs (Spiel 2)

In einer tollen Playoff-Atmosphäre spielen die Philadelphia 76ers groß auf und schlagen die Miami Heat in Spiel 1 mehr als deutlich mit 130:103 (BOXSCORE). Dabei schießen die Sixers vor allem aus der Distanz alle Lichter aus - inklusive Franchise-Rekord!

Schon vor dem eigentlichen Tip-Off war die Stimmung unter den Sixers-Fans großartig. Erstmals seit sechs Jahren ist in der Stadt der brüderlichen Liebe wieder Playoff-Basketball zu sehen! Eingeleitet wurde das Spektakel vom verletzten Joel Embiid, der kurz vor Spielbeginn traditionell die Liberty Bell zum Läuten brachte.

Auch anschließend gaben die Fans im Wells Fargo Center Vollgas - ebenso wie die Sixers-Spieler auf dem Parkett. Dank eines 13:4-Laufs erarbeitete sich Philly Mitte des ersten Viertels erstmals einen kleinen Vorsprung (19:12), vor allem von Downtown lief es von Beginn an richtig gut. Das galt allerdings auch für die Heat auf der anderen Seite.

Dank einer starken Performance der Bank um Kelly Olynyk fand Miami die richtige Antwort und kam zurück. Gegen Ende des Durchgangs hatten die Gäste sogar einen 12-Punkte-Vorsprung vorzuweisen. Der hielt allerdings nicht allzu lange an. Bis zur Halbzeitpause entwickelte sich so eine extrem ausgeglichene Partie, kein Team konnte sich bedeutend absetzen (60:56 für Miami).

Nach dem Seitenwechsel schaltete Philadelphia allerdings sofort ein oder zwei Gänge höher. Während die Heat mit 1 von 10 aus dem Feld in den dritten Durchgang starteten, brachten die Sixers die Fans mit einem 20:5-Lauf zum Ausrasten. In dieser Phase blieb Miami sogar über sechs Minuten ohne eigenes Field Goal. Damit übernahmen die Hausherren die Kontrolle über die Partie sowie eine zwischenzeitliche 13-Punkte-Führung.

Sixers schießen in Halbzeit zwei die Heat aus der Halle

Auch im Schlussabschnitt drückte Philadelphia weiter aufs Gaspedal. Gegen das Dreierfeuerwerk der Gastgeber hatte Miami einfach keine Antwort parat. Während die Heat also in der Offense weiterhin nicht wirklich in den Rhythmus der ersten Halbzeit zurückfanden, hämmerten die Sixers den Gästen einen Longball nach dem anderen um die Ohren.

Sechs Minuten vor dem Ende versenkte J.J. Redick schließlich seinen vierten Dreier, mit dem er den Vorsprung seines Teams auf 25 Zähler ausbaute. Das war die Entscheidung. Der Scharfschütze führte die Sixers mit 28 Punkten als Topscorer an, auch Dario Saric (20 Punkte, 4/6 Dreier), Ersan Ilyasova (17, 3/4 Dreier) oder Marco Belinelli (25, 4/7 Dreier) stellten ihr heißes Händchen eindrucksvoll unter Beweis. Zudem kratzte Ben Simmons mit 17 Zählern, 14 Assists und 9 Rebounds in seinem ersten Playoff-Spiel an einem Triple-Double.

Auf der anderen Seite stemmte sich vor allem Kelly Olynyk gegen die drohende Niederlage. Die 26 Zähler (4/5 Dreier) des Big Man reichten aber nicht aus. Goran Dragic kam noch auf 15 Punkte, erwischte aber insgesamt einen gebrauchten Abend. Dwyane Wade (11) und James Johnson (13) kamen ebenfalls auf eine zweistellige Punkteausbeute.

Spiel 2 findet in der Nacht von Montag auf Dienstag (2 Uhr, live auf DAZN) ebenfalls in Philadelphia statt.

NBA: Die Draft-Picks der Philadelphia 76ers im "Process" © getty 1/16 Initiiert von Sam Hinkie starteten die Sixers 2013 den "Process" mit jeder Menge Draft-Picks. SPOX zeigt die Spieler, die seitdem von Philly ausgewählt wurden - und was aus ihnen geworden ist. © getty 2/16 Michael Carter-Williams - 11. Pick im Draft 2013. Nach seinem ersten Jahr in der NBA wurde er zum Rookie of the Year gewählt, dann ging es aber bergab. Mittlerweile legt er für die Hornets magere 4,6 Punkte auf. © getty 3/16 Nerlens Noel - 6. Pick im Draft 2013. Nach zwei guten Jahren in Philly fiel er der Frontcourt-Rotation zum Opfer. Nach seinem Trade zu den Mavs läuft es nicht viel besser. © getty 4/16 Joel Embiid - 3. Pick im Draft 2014. Nach dem Draft verpasste Embiid verletzungsbedingt zwei volle Spielzeiten. In seiner zweiten "aktiven" Saison startet er aber durch und wurde sogar All-Star! © getty 5/16 Dario Saric - 12. Pick im Draft 2014. Zunächst blieb er in Europa. Saric' NBA-Rookie-Saison 2016/17 war schließlich gut, dieses Jahr legt der Kroate noch eine Schippe drauf. Fast 40 Prozent aus dem Dreierland! © getty 6/16 K.J. McDaniels - 32. Pick im Draft 2014. Trotz vielversprechenden Ansätzen konnte er sich in der NBA nirgends durchsetzen und ist mittlerweile in der G-League angekommen. Dort legt der Shooting Guard 18 Punkte auf. © getty 7/16 Jerami Grant - 39. Pick im Draft 2014. Nach zwei Jahren bei den 76ers ging es per Trade zu OKC. 8 Punkte von der Bank sind stabil. © getty 8/16 Vasilije Micic - 52. Pick im Draft 2014. Der Serbe hat den Sprung über den großen Teich noch nicht gewagt. Von 2014-16 war er für die Bayern-Basketballer aktiv. © getty 9/16 Jahlil Okafor - 3. Pick im Draft 2015. Das Experiment mit ihm, Embiid und Noel sollte nicht gut gehen. Jetzt schnürrt der Center seine Sneaker für die Nets. © getty 10/16 Richaun Holmes - 37. Pick im Draft 2015. Holmes streitet sich mit Amir Johnson um die Minuten hinter Joel Embiid. 53 Prozent aus dem Feld als Rotationsspieler sind ordentlich. © getty 11/16 Luka Mitrovic - 60. Pick im Draft 2015. Mitrovic hat noch kein NBA-Spiel absolviert. Diese Saison schmückt er den Frontcourt von Bamberg. © getty 12/16 Ben Simmons - 1. Pick im Draft 2016. Die Saison 16/17 verpasste der Australier mit einer Fraktur im Fuß, dieses Jahr stehen für Mini-Lebron alle Zeichen auf Rookie des Jahres. © getty 13/16 Timothe Luwawu-Cabarrot - 24. Pick im Draft 2016. Der Franzose bekommt 15 Minuten pro Spiel - in seiner zweiten Saison stagnieren die Zahlen etwas. © getty 14/16 Furkan Korkmaz - 26. Pick im Draft 2016. Der junge Türke tut sich in seinem ersten Jahr in der Stadt der brüderlichen Liebe schwer. © getty 15/16 Markelle Fultz - 1. Pick im Draft 2017. Nur vier Spiele bestritt der Guard zu Beginn der Saison, ehe ihn eine Schulterverletzung stoppte. Langsam kommt Fultz wieder in Fahrt. © getty 16/16 Jonah Bolden - 36.Pick im Jahr 2017. Nach ordentlichen Leistungen in der Summer League 2017 ging es für Bolden vorübergehend nach Europa. Aktuell trägt er das Trikot von Maccabi Tel Aviv.

Die wichtigsten Statistiken

Philadelphia 76ers vs. Miami Heat 130:103, Serie 1:0 (BOXSCORE)

Die Sixers waren heiß auf die Playoffs und genauso starteten sie auch in die Partie. Gerade von Downtown lief es von Beginn an hervorragend, was auch viel mit der frühen Einwechslung von Marco Belinelli (4/7 Dreier) zu tun hatte. Philadelphia versenkte insgesamt überragende 18 der 28 Versuche aus der Distanz (64,3 Prozent) - ein Playoff-Franchise-Rekord für die Sixers!

Bei beiden Teams war gerade zu Beginn allerdings auch eine gewisse Nervosität zu erkennen, die sich vor allem bei den Turnovern im Boxscore wiederspiegelte. Miami leistete sich in Halbzeit eins ganze 12 Ballverluste (Philly: 10), im weiteren Spielverlauf bekamen beide Mannschaften ihre Probleme jedoch unter Kontrolle. Die Sixers leisteten sich in Hälfte zwei sogar nur noch 1 Turnover.

Gerade in den Playoffs spielen die erfahrenen Veteranen im insgesamt noch sehr jungen Team der Sixers eine enorm wichtige Rolle. Wie wichtig zeigte das Duell mit Miami. Neben Redick lieferten auch Ersan Ilyasova sowie Marco Belinelli wichtige Unterstützung von der Bank. Das erfahrene Dreiergespann präsentierte sich vor allem von Downtown unglaublich gut aufgelegt.

Dabei lieferte im Übrigen auch die Bank der Heat eine starke Performance ab. Angeführt von Olynyk kamen die Heatles auf 60 Zähler, die Reservisten der Sixers steuerten ebenfalls gute 54 Punkte bei.

Der Star des Spiels

Ben Simmons. Zugegeben, in Sachen Effizienz glänzte der Australier nicht unbedingt (5/13 FG). Dennoch beeinflusste Simmons das Spiel der Sixers in nahezu allen Aspekten, sowohl defensiv als auch in der Offense. Mit seiner starken Übersicht und den Qualitäten als Playmaker ermöglichte er seinen Kollegen einige gute Wurfgelegenheiten.

Der Flop des Spiels

Goran Dragic. Vom All-Star der Heat war insgesamt viel zu wenig zu sehen. Dragic fand nie in seinen Rhythmus, bezeichnend dafür war seine schwache Quote aus dem Feld (4/14 FG). Auch abseits des Scorings konnte er keinerlei Akzente setzen. Die 4 Assists bei 4 Turnover waren viel zu wenig.

Coaching Move des Spiels

In der Halbzeitpause drehte Sixers-Coach Brett Brown an genau den richtigen Schrauben. Zu Beginn der zweiten Hälfte schickte er ein extrem kleines Lineup mit Ilyasova als Center aufs Parkett. Das führte dazu, dass neben Simmons ausschließlich potente Shooter auf dem Court standen (Redick, Covington, Saric, Ilyasova), was Miami enorme Probleme bereitete. Gerade mit den zahlreichen Screens verschaffte sich Philly immer wieder Platz, da die Gäste oftmals einen Schritt zu spät waren. Da an diesem Abend die Hausherren aus der Distanz so gut wie alles trafen, war jeder Zentimeter Freiraum tödlich.