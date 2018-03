NBA Playoffs: Alle Infos zur Übertragung, dem Modus und Spielplan

NBA Pistons @ Cavaliers NBA Rockets @ Thunder NBA Rockets @ Bucks NBA Spurs @ Warriors NBA Rockets @ Raptors NBA Suns @ Hornets NBA Warriors @ Timberwolves NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NBA Hawks @ Bucks NBA Celtics @ Pelicans

Holt sich Titelverteidiger Golden State den dritten Triumph in vier Jahren? Und kommt es zum vierten Mal in Folge zu dem Finals-Duell der Warriors und den Cavaliers? Oder können Houston, Boston und Co. das verhindern? SPOX hat für euch alle Infos zur Übertragung der NBA Playoffs, dem Modus und dem Spielplan.

Die Regular Season in der NBA geht in die heiße Phase. Nur noch wenige Wochen, dann starten die Playoffs und dort will schließlich jedes Team hin.

Wann beginnen die NBA Playoffs 2018?

Die Playoffs 2018 beginnen in der NBA am 14. April, also drei Tage nach dem Ende der Regular Season. Dann treten die acht besten Teams der Eastern und Western Conference in einer Best-of-Seven-Serie gegeneinander an.

Wo gibt es die NBA Playoffs 2018 live?

Wie schon im letzten Jahr könnt ihr auf DAZN alle Spiele ab den Conference Finals der NBA Playoffs live verfolgen. Der Sport-Streamindienst überträgt während der Regular Season bereits jeden Tag mindestens eine Partie live, in den ersten beiden Runden der Postseason wird dies ebenfalls der Fall sein.

DAZNhat außerdem die zeitgleich stattfindenden NHL Playoffs im Programm. Auch Fans der MLB und NFL kommen hier auf ihre Kosten.

Des Weiteren zeigt DAZN Spitzenfußball aus den europäischen Topligen der Premier League, Primera Division, Ligue 1 und Serie A.

Wie sieht der Modus der NBA Playoffs aus?

Sowohl im Westen als auch im Osten kommen die acht Teams mit der besten Bilanz in die Playoffs. In der ersten Runde trifft dann der Achte der Conference auf den Ersten, der Siebte auf den Zweiten, der Sechste auf den Dritten und der Fünfte auf den Vierten.

Jede Runde besteht aus einer Best-of-Seven-Serie. Das Team, das zuerst vier Partien gewinnt, ist eine Runde weiter. Das Team mit der besseren Bilanz aus der Regular Season, hat in der Serie Heimvorteil. Das, auf jeden Fall entscheidende, siebte Spiel würde also in ihrer Halle ausgetragen werden.

Wann beginnen die NBA Finals?

Egal, wie viele Spiele die Final-Teams brauchen, um in die Finals zu kommen, der Termin steht sicher fest: Am 31. Mai startet die Serie um die Meisterschaft in der NBA.

Die Playoff-Termine im Überblick

Runde Frühstmöglicher Starttermin Spätmöglichster Starttermin Runde 1 14.4. 14.4. Conference Semifinals 28./29.4. 30.4./1.5. Conference Finals 13./14.5. 15./16.5. NBA Finals 31.5. 31.5.

Die NBA Finals enden spätestens am 16. Juni mit Spiel 7 der Serie.

Wie und wo kann ich Tickets für die NBA Playoffs kaufen?

NBA-Tickets können offiziell über nbatickets.nba.com online bestellt werden. Da weder Paarungen noch genaue Termine für die diesjährigen Playoffs feststehen, gibt es auch noch keinen Vorverkauf für die Playoffspiele 2018.

Diese Teams kamen 2017 in die Playoffs

Eastern Conference

Platz Team Bilanz 1 Boston Celtics 53-29 2 Cleveland Cavaliers 51-31 3 Toronto Raptors 51-31 4 Washington Wizards 49-33 5 Atlanta Hawks 43-39 6 Milwaukee Bucks 42-40 7 Indiana Pacers 42-40 8 Chicago Bulls 41-41

Western Conference

Platz Team Bilanz 1 Golden State Warriors 67-15 2 San Antonio Spurs 61-21 3 Houston Rockets 55-27 4 Los Angeles Clippers 51-31 5 Utah Jazz 51-31 6 Oklahoma City Thunder 47-35 7 Memphis Grizzlies 43-39 8 Portland Trail Blazers 41-41

Welche deutschen Spieler werden in den Playoffs spielen?

Mit Daniel Theis von den Boston Celtics wird auch ein Deutscher mit großer Wahrscheinlichkeit an den NBA Playoffs 2018 teilnehmen. Für den 25-jährigen Center wird es die erste Post-Season-Teilnahme seiner Karriere sein.

Dirk Nowitzki und Maxi Kleber von den Dallas Mavericks, Dennis Schröder von den Atlanta Hawks und Paul Zipser von den Chicago Bulls haben hingegen keine Chance mehr auf die Playoffs.

Die NBA-Champions der letzten zehn Jahre

Jahr Sieger Gegner Serie 2008 Boston Celtics Los Angeles Lakers 4-2 2009 Los Angeles Lakers Orlando Magic 4-1 2010 Los Angeles Lakers Boston Celtics 4-3 2011 Dallas Mavericks Miami Heat 4-2 2012 Miami Heat Oklahoma City Thunder 4-1 2013 Miami Heat San Antonio Spurs 4-3 2014 San Antonio Spurs Miami Heat 4-1 2015 Golden State Warriors Cleveland Cavaliers 4-2 2016 Cleveland Cavaliers Golden State Warriors 4-3 2017 Golden State Warriors Cleveland Cavaliers 4-1

Wer hat die meisten Punkte aller Zeiten in den Playoffs erzielt?