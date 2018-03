NBA-Draft 2018: William McDowell-White von Brose Bamberg meldet sich an

NBA Pelicans @ Cavaliers NBA Hornets @ Wizards NCAA Division I Loyola Chicago -

William McDowell-White von Brose Bamberg hat sich laut einem Bericht von ESPN zum NBA-Draft 2018 angemeldet.

"Ich bin gespannt auf den Draft und will auf dem höchsten Level spielen", sagte McDowell-White im Gespräch mit Jonathan Givony von ESPN: "Ich denke, dass ich einigen Teams beim Gewinnen helfen kann. In der erfolgreichen Saison in Europa habe ich mich gut entwickelt und Erfahrungen gesammelt."

Diese Entwicklung machte er vor allem in der zweitklassigen Pro A beim zweiten Team von Brose Bamberg, den Baunach Young Pikes. Dort legte er pro Spiel 12,5 Punkte, 6,9 Assists, 5,1 Rebounds und 2,1 Steals auf.

Doch auch für die erste Mannschaft kam er zum Einsatz. Gegen ZSKA Moskau gab der 19-Jährige sein Debüt in der EuroLeague.

Bislang wird der australische Point Guard als potenzieller Zweitrundenpick gehandelt.