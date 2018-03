Cleveland Cavaliers - Kehrt Tyronn Lue heute zum Team zurück?

NBA Pelicans @ Cavaliers NBA Hornets @ Wizards NCAA Division I Loyola Chicago -

Michigan NCAA Division I Kansas -

Villanova NBA 76ers @ Hornets NBA Rockets @ Spurs NBA Warriors @ Thunder NBA Celtics @ Raptors NBA Wizards @ Cavaliers NBA Cavaliers @ 76ers NBA Nuggets @ Clippers NBA Mavericks @ 76ers NBA Jazz @ Lakers NBA Trail Blazers @ Nuggets NBA Celtics @ Wizards NBA Bucks @ 76ers

Die Cleveland Cavaliers könnten schon bald ihren Head Coach zurück erhalten. Tyronn Lue soll Medienberichten zu Folge dem aktuell drittplatzierten Team im Osten heute Abend im Spiel gegen die New Orleans Pelicans zur Seite stehen.

Lue soll nach einem Bericht von ESPNs Adrian Wojnarowski allerdings keine Coaching-Aufgaben übernehmen. Die Idee sei, Lue über die vier anstehenden Spiele langsam wieder an die Coaching-Aufgaben heranzuführen.

Der Coach der Cavaliers ist aufgrund von gesundheitlichen Beweggründen seit dem 19. März nicht mehr mit dem Team unterwegs. In einem Statement erklärte er, unter anderem an Schmerzen in der Brust zu leiden.

Während der Abstinenz von Lue leitete Assistent Head Coach Larry Drew das Team aus Ohio, welches in dieser Zeitspanne fünf der sechs Spiele gewinnen konnte.