Klay Thompson - Rückkehr bei Golden State Warriors steht bevor

Das Lazarett der Golden State Warriors lichtet sich weiter. Nach Kevin Durant und Draymond Green könnte nun auch Klay Thompson zurückkehren. Der Elite-Shooter strebt eine Rückkehr am Wochenende an.

Head Coach Steve Kerr gab bekannt, dass Thompson "eine Chance" auf einen Einsatz am Samstag bei den Sacramento Kings hat. Sollte er es bis dahin nicht schaffen, so wird er voraussichtlich am Sonntag im Heimspiel gegen die Phoenix Suns zum Einsatz kommen.

"Wir schauen von Tag zu Tag", erklärte Kerr am Donnerstag weiter. "Gestern hat er sich großartig gefühlt und hatte ein tolles Workout."

Thompson hatte in der letzten Woche mit Problemen an beiden Händen zu kämpfen. Aktuell trägt er noch eine Bandage an seinem verletzten rechten Daumen. Die Verletzung zog er sich am 11 März gegen die Minnesota Timberwolves zu.