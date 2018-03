Rick Carlisle über eine weitere Saison von Dirk Nowitzki: "Es sieht vielversprechend aus!"

NBA Warriors @ Timberwolves NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NBA Hawks @ Bucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NBA Timberwolves @ 76ers

Dirk Nowitzki wird den Dallas Mavericks höchstwahrscheinlich auch in der kommenden Saison erhalten bleiben. Dies deutete Head Coach Rick Carlisle gegenüber ESPN an.

"Es sieht sehr vielversprechend aus, dass er noch Jahr spielt", erklärte Carlisle laut Tim McMahon. Nowitzkis Vertrag in Dallas läuft im Sommer 2019 aus.

Nowitzki selbst hatte gegenüber dem Basket Magazin zuletzt erklärt, dass er mit einer weiteren Saison bei den Mavs rechne: "Bisher habe ich noch kein Spiel diese Saison ausgesetzt. Von daher gehe ich davon aus, dass ich nächste Saison noch mal spiele", schränkte allerdings auch ein: "Ich werde jetzt erst mal die Saison zu Ende spielen. Und dann werde ich mich mit der Familie und Holger (Privattrainer und Mentor Holger Geschwindner, d. Red.) zusammensetzen und auf meinen Körper hören, ob es noch mal geht."

Der 39-Jährige hatte sich auch enttäuscht über die schwachen Leistungen seines Teams gezeigt: "Natürlich nimmt es einem schon viel vom Spaß, wenn man so oft verliert", so Nowitzki. Die Mavericks haben in dieser Saison nur 21 ihrer 66 Spiele gewinnen können und werden die Playoffs zum zweiten Mal in Folge verpassen.