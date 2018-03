Dirk Nowitzki enttäuscht über Saison der Dallas Mavericks: "Nimmt schon viel Spaß"

NBA Rockets @ Bucks NBA Spurs @ Warriors NBA Rockets @ Raptors NBA Suns @ Hornets NBA Warriors @ Timberwolves NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NBA Hawks @ Bucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs

Superstar Dirk Nowitzki hat mit der enttäuschenden Saison seiner Dallas Mavericks zu kämpfen. "Natürlich nimmt es einem schon viel vom Spaß, wenn man so oft verliert", sagte der 39 Jahre alte Würzburger dem Basket Magazin. Der Meister von 2011 hat in der laufenden Spielzeit eine Bilanz von 19 Siegen und 45 Niederlagen und wird die Playoffs der NBA das zweite Mal in Folge verpassen.

Klubboss Mark Cuban hatte bereits Mitte Februar alle Hoffnungen auf eine Playoff-Teilnahme aufgegeben und gesagt, dass es für sein Team im Hinblick auf den Draft im kommenden Sommer am klügsten sei, die weiteren Saisonspiele möglichst alle zu verlieren. Nowitzki widersprach dieser Strategie kurz darauf vehement.

Zudem kündigte Nowitzki erneut an, erst im Sommer über ein mögliches Karriereende zu entscheiden: "Ich werde jetzt erst mal die Saison zu Ende spielen. Und dann werde ich mich mit der Familie und Holger (Privattrainer und Mentor Holger Geschwindner, d. Red.) zusammensetzen und auf meinen Körper hören, ob es noch mal geht. Ob es noch Spaß macht." Nowitzkis Vertrag läuft eigentlich noch bis 2019.

Erst am Sonntag hatte Nowitzki bei der Niederlage gegen die New Orleans Pelicans mit 23 Zählern seine persönliche Saisonbestleistung aufgestellt und zuvor auch die 31.000-Punkte-Marke geknackt. "Bisher habe ich noch kein Spiel diese Saison ausgesetzt. Von daher gehe ich davon aus, dass ich nächste Saison noch mal spiele. Aber die endgültige Entscheidung wird erst im Sommer fallen", sagte Nowitzki.