Comeback von Kawhi Leonard für die San Antonio Spurs schon am Donnerstag möglich

Nachdem Kawhi Leonard einen Großteil der aktuellen Spielzeit verletzungsbedingt verpasst hat, könnte der Small Forward der San Antonio Spurs Medienberichten zufolge am Donnerstag sein Comeback feiern.

Vor einigen Wochen gab Spurs-Coach Gregg Popovich gegenüber den Medien noch zu Protokoll, dass er nicht mehr mit einer Rückkehr Leonards in dieser Saison rechne. Nach zahlreichen Rückschlägen im Heilungsverlauf seiner komplizierten Quadrizeps-Verletzung, hatte Leonard in der Spielzeit 2017/18 gerade einmal neun Partien absolviert.

Anfang dieser Woche meldete sich jedoch Leonard selbst zu Wort. Er plane, "bald" sein Comeback zu geben, so der 26-Jährige. Nun berichtet Lisa Salters von ESPN, dass der zweimalige Defensive Player of the Year bereits am Donnerstag zum Spiel gegen die New Orleans Pelicans im Kader der Spurs stehen könnte.

Anonyme Quellen von ihrem ESPN-Kollegen Adrian Wojnarowski bestätigten den Bericht. Sofern es keinen weiteren Rückschlag gebe, werde Leonard am Donnerstag im Lineup der Spurs stehen, schreibt Woj. Die Spurs können die Unterstützung des Finals-MVP von 2014 gut gebrauchen. Nach der Niederlage gegen die Thunder steht San Antonio nur noch auf Platz sieben der Western Conference - zehn der vergangenen 13 Spiele gingen verloren.