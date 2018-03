Aldridge-Show wehrt Warriors-Lazarett ab und hält San Antonio weiter auf Playoff-Kurs

NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks NBA Nuggets @ 76ers NBA Trail Blazers @ Pelicans NBA Celtics @ Jazz NBA Thunder @ Spurs NBA Pelicans @ Cavaliers NBA Hornets @ Wizards NBA Pistons @ Knicks NBA 76ers@ Hornets NBA Rockets @ Spurs

Dank einer überragenden Clutch-Performance von LaMarcus Aldridge, konnten die San Antonio Spurs (41-30) die Aufholjagd der Golden State Warriors (53-18) verhindern und sicherten sich so einen wichtigen 89:75-Sieg im Rennen um die Playoff-Plätze der Western-Conference.

Zum dritten Mal in Folge mussten die Golden State Warriors mit Klay Thompson, Stephen Curry und Kevin Durant auf drei ihrer vier All-Stars verzichten. Während die Warriors schon mehrfach betonten, dass das Rennen um Platz eins im Westen keine Priorität habe, stellte diese Partie für die Spurs eines von vielen kleinen Endspielen im knallharten Kampf um die hinteren Playoff-Plätze dar - und so ging die Mannschaft von Spurs-Coach Gregg Popovich, nicht nur auf Grund der dünnen Personaldecke der Warriors, als klarer Favorit in das eigentliche Spitzenspiel.

Die Anfangsminuten wurden von wunderschönem Spurs-Basketball geprägt. Abgesehen von kurzen Phasen, in denen Aldridge das von Coach-Pop an ihn verteilte grüne Licht für Einzelaktionen nutzte, bewegte sich der Ball hervorragend und fand immer wieder einen offenen Spurs-Spieler. Golden State zeigte sich erwartungsgemäß uneingespielt und abgesehen von Transition-Aktionen, war die Offensive der Gäste zu harmlos. Nach den ersten Wechseln stockte plötzlich die Offense der Spurs - dennoch sicherten sie nach den ersten zwölf Minuten eine komfortable 30:21-Führung.

Im zweiten Viertel warfen beide Mannschaften mit Backsteinen um sich und es entwickelte sich eine eher unschöne Schlammschlacht unter den Körben. Golden State musste dann auch noch den nächsten Personal-Schock wegstecken, als sich mit Draymond Green der letzte All-Star verabschiedete. Greens Leistengegend hatte bei einer Defensivaktion schmerzvollen Kontakt mit dem Knie von Namensvetter Danny Green. Quinn Cook gab den Warriors mit 8 Punkten in den letzten vier Minuten vor der Halbzeit ein wenig Entlastung und konnte den Rückstand immerhin auf 41:49 verringern.

Freunde von guter Defensive kamen auch nach der Halbzeitpause weiter auf ihre Kosten. Die Warriors-Reservisten ließen den Spurs kaum mehr einen offenen Wurf. Nach einem persönlichen 6:0-Run von Dejounte Murray konnten die Spurs in den letzten neun Minuten tatsächlich nur noch ein Field-Goal verzeichnen. Golden State spielte insgesamt mit wesentlich mehr Energie und konnte sich offensiv weiter auf ihren stark aufspielenden Curry-Ersatz Cook verlassen, der großen Anteil daran hatte, dass die Warriors vor dem Schlussviertel die Führung übernahmen - 63:61.

Doch dann begann die Aldridge-Show. Der Big-Man mit dem butterweichen Jumper sorgte im Alleingang für einen 11:0-Lauf und gab seiner Mannschaft die Führung zurück. Aldridge beendete das vierte Viertel mit insgesamt 19 Punkten und die Warriors-Offensive brach mit lediglich 12 Punkten völlig auseinander. Endstand: 89:75 Spurs.

Dank des alles überragenden Aldridge (33 Punkte, 13/22 FG, 12 Rebounds) reichte letztendlich also eine mehr als durchwachsene Offensivleistung der Spurs, bei denen nur Patty Mills (12) und Green (11) zusätzlich zweistellig punkteten. Für die Warriors überzeugte abgesehen vom vierten Viertel vor allem Cook, der mit 20 Punkten (8/18 FG), 5 Rebounds und 5 Assists an seine gute Form aus den letzten Spielen anknüpfte. Mit 12 Punkten (6/7 FG) und 8 Rebounds in nur 22 Minuten von der Bank zeigte sich außerdem Kevon Looney von extrem produktiv.

Für San Antonio bedeutete der inzwischen vierte Sieg in Folge den Sprung auf Platz fünf im Westen und einen wichtigen Schritt in Richtung Playoffs. Für Golden State gab es nach dem Spiel immerhin Entwarnung bezüglich der Verletzung von Green, die "nur" als Becken-Prellung diagnostiziert wurde.

NBA: LeBron James, Kobe Bryant und Co. - Die Arena-Rekorde jeder Halle © getty 1/33 In der vergangenen Nacht setzte DeMar DeRozan mit 42 Punkten eine neue Bestmarke in der Little Caesars Arena. SPOX blickt auf die Rekorde der anderen Arenen. © getty 2/33 Barclays Center, Brooklyn: 49 Punkte von LeBron James am 12.05.2014. © getty 3/33 Amway Center, Orlando: 51 Punkte von LeBron James am 03.02.2011. © getty 4/33 51 Punkte von Stephen Curry am 25.02.2016. © getty 5/33 Pepsi Center, Denver: 51 Punkte von Allen Iverson am 05.12.2007. © getty 6/33 51 Punkte von Kobe Bryant am 12. Februar 2003. © getty 7/33 51 Punkte von Tracy McGrady (Orlando Magic) am 15.11.2003. © getty 8/33 Vivint Smart Home Arena, Utah: 51 Punkte von LeBron James am 21.01.2006. © getty 9/33 51 Punkte von Karl Malone am 10.12.1995. © getty 10/33 Capital One Arena, Washington: 57 Punkte von LeBron James am 03.11.2017. © getty 11/33 Toyota Center, Houston: 60 Punkte von James Harden am 30.01.2018. © getty 12/33 American Airlines Center, Dallas: 53 Punkte von Dirk Nowitzki am 02.12.2004. © getty 13/33 Philips Arena, Atlanta: 53 Punkte von Allen Iverson am 23.12.2005. © getty 14/33 Talking Stick Resort Arena, Phoenix: 54 Punkte von Gilbert Arenas am 23.12 2006. © getty 15/33 Smoothie King Center, New Orleans: 54 Punkte von Damon Stoudamire am 15.01.2005. © getty 16/33 Golden 1 Center, Sacramento: 55 Punkte von DeMarcus Cousins am 21.12.2016. © getty 17/33 Target Center, Minnesota: 55 Punkte von Tony Parker am 05.11.2008. © getty 18/33 Quicken Loans Arena, Cleveland: 55 Punkte von Kyrie Irving am 28.01.2015. © getty 19/33 Bankers Life Fieldhouse, Indiana: 55 Punkte von Jermaine O'Neal am 04.01.2005. © getty 20/33 Air Canada Centre, Toronto: 56 Punkte von LeBron James am 20.03.2005. © getty 21/33 AT&T Center, San Antonio: 57 Punkte von Kyrie Irving am 12.03.2015. © getty 22/33 BMO Harris Bradley Center, Milwaukee: 57 Punkte von Michael Redd am 11.11.2006. © getty 23/33 United Center, Chicago: 57 Punkte von Jerry Stackhouse am 04.04.2001. © getty 24/33 Chesapeake Energy Arena, Oklahoma City: 58 Punkte von Russell Westbrook am 07.03.2017. © getty 25/33 Time Warner Cable Arena, Charlotte: 58 Punkte von Kobe Bryant am 29.12.2006. © getty 26/33 Moda Center, Portland: 59 Punkte von Damian Lillard am 08.04.2017. © getty 27/33 Wells Fargo Center, Philadelphia: 60 Punkte von Allen Iverson am 12.02.2005. © getty 28/33 FedEx Forum, Memphis: 60 Punkte von Kobe Bryant am 22.03.2007. © getty 29/33 American Airlines Arena, Miami: 61 Punkte von LeBron James am 03.03.2014. © getty 30/33 Madison Square Garden, New York: 62 Punkte von Carmelo Anthony am 24.01.2014. © getty 31/33 Oracle Arena, Golden State: 64 Punkte von Rick Barry am 26.03.1974. © getty 32/33 TD Garden, Boston: 70 Punkte von Devin Booker am 24.03.2017. © getty 33/33 Staples Center, Los Angeles: 81 Punkte von Kobe Bryant am 22.01.2006.

Die wichtigsten Statistiken

San Antonio Spurs (41-30) vs. Golden State Warriors (53-18) 89:75 (BOXSCORE)

Dass die Offensive der Warriors ohne ihre größten drei Waffen leiden würde, war selbstverständlich - gegen eine starke Defensivmannschaft in den Spurs war das letztendliche Ausmaß der Probleme dennoch ein wenig schockierend: Mit 75 Punkten stellten die Warriors einen Negativrekord für die Kerr-Ära auf und erst zum zweiten Mal unter dem zweifachen Meister-Trainer blieben die Warriors bei lediglich drei erfolgreichen Würfen von draußen (3/19 3FG).

Aber nicht nur Shooting fehlte den Warriors: Besonders durch den zusätzlichen Ausfall von Green, hatte Golden State große Probleme an den Brettern. Mit 11:2 ging das Duell der Offensivrebounds überdeutlich an die Spurs.

Erst zum neunten Mal in der laufenden Saison gewann hiermit ein Team, dass unter 90 Punkten blieb. Für die Spurs war es der zweite Sieg in dieser Kategorie und damit schließen sie zu den Sacramento Kings auf, die dieses Kunststück ebenfalls bereits zweimal schafften.

Der Star des Spiels

LaMarcus Aldridge. Mit seiner unglaublichen Leistung im Schlussviertel bewahrte er seine Mannschaft vor einem riesen Dämpfer im Playoff-Rennen. Aldridge präsentierte mal wieder, dass er über Phasen absolut unguardable sein kann und setzte dazu auch noch wichtige Akzente in der Defensive.

Der Flop des Spiels

Nick Young. "Swaggy" wurde seinem Spitznamen überhaupt nicht gerecht und wirkte eher steif. In der zähfließenden Offense seiner Mannschaft musste er zwar viele schwere Würfe nehmen - was er ja eigentlich ganz gerne macht - blieb aber mit 2/10 deutlich unter den Erwartungen und konnte die größere Rolle in der Offensive nicht umsetzten.

Coaching Move des Spiels

Kerr reagierte auf die Green-Verletzung, indem er Rookie Jordan Bell zu Beginn der zweiten Halbzeit auf das Parkett beorderte.