NBA: Stephen Curry fehlt den Golden State Warriors noch länger

Die Golden State Warriors müssen weiterhin ohne Stephen Curry auskommen. Sein Knöchel macht weiterhin Probleme. Er ist bei weitem nicht der einzige Ausfall des Titelverteidigers.

Curry war beim Spiel gegen die Spurs am 8. März zum wiederholten Male mit seinem rechten Fuß umgeknickt und hat seitdem zwei Spiele verpasst, die sein Team jeweils zuvor. Nun gab die Franchise bekannt, dass er so schnell nicht zurückkommen wird.

In einer kurzen Mitteilung hieß es, dass er in seiner Reha zwar Fortschritte mache, aber erst am 20. März erneut untersucht werde. Vorher wird er nicht auf den Court zurückkehren. Somit wird er mindestens noch die kommenden vier Spiele gegen die Lakers, Kings, Suns und Spurs verpassen.

Darüber hinaus stehen derzeit Jordan Bell (Knöchel), Andre Iguodala (Handgelenk), Klay Thompson (Daumen), Draymond Green (Schulter), Patrick McCaw (Handgelenk) und David West (Arm) auf der Verletztenliste. Immerhin: Im besten Fall kehren alle Spieler noch im März auf den Court zurück.