All-Time: Die besten Scorer, Vorbereiter, Rebounder und Dreierschützen der Geschichte

NBA Raptors @ Wizards NBA Celtics @ Rockets NBA Suns @ Hawks NBA Pistons @ Cavaliers NBA Rockets @ Thunder NBA Rockets @ Bucks NBA Spurs @ Warriors NBA Rockets @ Raptors NBA Suns @ Hornets NBA Warriors @ Timberwolves NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics

Immer wieder liest man in Bezug auf die NBA von den besten Scorern, Assist-Gebern und Reboundern der Geschichte, wenn Dirk Nowitzki, LeBron James, Stephen Curry oder andere aktuelle Superstars Meilensteine erreichen. Doch wie sehen die Bestenlisten der NBA-Geschichte aus? Wir geben einen Überblick.

All-Time Scorer: Dirk Nowitzki und LeBron James unter den Top 10

In der Liste der All-Time Scorer der NBA-Geschichte finden sich viele der ganz großen NBA-Legenden, die meisten Punkte hat über die Karriere gesehen Kareem Abdul-Jabbar (Milwaukee Bucks und Los Angeles Lakers) erzielt. In der Top 25 finden sich aber auch mehrere derzeit noch aktive Spieler. Topscorer unter den Aktiven ist Dirk Nowitzki, der momentan auf Platz 6 der ewigen Bestenliste steht und auch Platz 5 (Wilt Chamberlain) noch erreichen könnte.

Auf dem Weg dahin könnte er aber von LeBron James überholt werden. Der King befindet sich in seiner 15. NBA-Saison und ist trotzdem schon jetzt auf Platz 7, gegenüber Nowitzki holt er aufgrund seines höheren Punkteschnitts beständig auf. Es wird mittlerweile sogar für möglich gehalten, dass James, sofern er fit bleibt, auch noch Abdul-Jabbar im Laufe seiner Karriere überholen wird.

Das sind die 25 besten Scorer der NBA-Geschichte

Rang Spieler Punkte 1 Kareem Abdul-Jabbar 38.387 2 Karl Malone 36.928 3 Kobe Bryant 33.643 4 Michael Jordan 32.292 5 Wilt Chamberlain 31.419 6 Dirk Nowitzki* 31.005 7 LeBron James* 30.417 8 Shaquille O'Neal 28.596 9 Moses Malone 27.409 10 Elvin Hayes 27.313 11 Hakeem Olajuwon 26.946 12 Oscar Robertson 26.710 13 Dominique Wilkins 26.668 14 Tim Duncan 26.496 15 Paul Pierce 26.397 16 John Havlicek 26.395 17 Kevin Garnett 26.071 18 Alex English 25.613 19 Reggie Miller 25.279 20 Jerry West 25.192 21 Carmelo Anthony* 25.173 22 Patrick Ewing 24.815 23 Vince Carter* 24.773 24 Ray Allen 24.505 25 Allen Iverson 24.368

*diese Spieler sind noch aktiv. Die Zahlen wurden zuletzt am 2. März 2018 aktualisiert.

All-Time Scorer: 31k für Dirk - Die Jagd auf Wilt ist eröffnet! © getty 1/26 Dirk Nowitzki hat gegen die Oklahoma City Thunder als sechster Spieler der Geschichte 31.000 Punkte geknackt. Wilt Chamberlain ist in Reichweite, doch im Windschatten lauert der King. © getty 2/26 PLATZ 25: Allen Iverson (1996-2010) - 24.368 Punkte in 914 Spielen - Philadelphia 76ers, Denver Nuggets, Detroit Pistons, Memphis Grizzlies © getty 3/26 PLATZ 24: Ray Allen (1996-2014) - 24.505 Punkte in 1.300 Spielen - Milwaukee Bucks, Seattle Supersonics, Boston Celtics, Miami Heat © getty 4/26 PLATZ 23: Vince Carter (1998 - heute) - 24.773 Punkte in 1.388 Spielen - Toronto, New Jersey, Orlando, Phoenix, Dallas, Memphis, Sacramento (Stand 01.03.2018) © getty 5/26 PLATZ 22: Patrick Ewing (1985-2002) - 24.815 Punkte in 1.183 Spielen - New York Knicks, Seattle SuperSonics, Orlando Magic © getty 6/26 PLATZ 21: Carmelo Anthony (2003 - heute) - 25.173 Punkte in 1.036 Spielen - Denver Nuggets, New York Knicks, Oklahoma City Thunder (Stand 01.03.2018) © getty 7/26 PLATZ 20: Jerry West (1960-1974) - 25.192 Punkte in 932 Spielen - Los Angeles Lakers © getty 8/26 PLATZ 19: Reggie Miller (1987-2005) - 25.279 Punkte in 1.389 Spielen - Indiana Pacers © getty 9/26 PLATZ 18: Alex English (1976-1991) - 25.613 Punkte in 1.193 Spielen - Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Denver Nuggets, Dallas Mavericks © getty 10/26 PLATZ 17: Kevin Garnett (1995-2016) - 26.071 Punkte in 1.462 Spielen - Minnesota Timberwolves, Boston Celtics, Brooklyn Nets © getty 11/26 PLATZ 16: John Havlicek (1962-1978) - 26.395 Punkte in 1.270 Spielen - Boston Celtics © getty 12/26 PLATZ 15: Paul Pierce (1998 - 2017) - 26.397 Punkte in 1.343 Spielen - Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, L.A. Clippers © getty 13/26 PLATZ 14: Tim Duncan (1997-2016) - 26.496 Punkte in 1.392 Spielen - San Antonio Spurs © getty 14/26 PLATZ 13: Dominique Wilkins (1982-1997) - 26.668 Punkte in 1.074 Spielen - Atlanta Hawks, L.A. Clippers, Boston Celtics, San Antonio Spurs, Orlando Magic © getty 15/26 PLATZ 12: Oscar Robertson (1960-1974) - 26.710 Punkte in 1.040 Spielen - Cincinnati Royals, Milwaukee Bucks © getty 16/26 PLATZ 11: Hakeem Olajuwon (1984-2002) - 26.946 Punkte in 1.238 Spielen - Houston Rockets, Toronto Raptors © getty 17/26 PLATZ 10: Elvin Hayes (1968-1984) - 27.313 Punkte in 1.303 Spielen - San Diego Rockets, Baltimore/Washington Bullets, Houston Rockets © getty 18/26 PLATZ 9: Moses Malone (1974-1995) - 27.409 Punkte in 1.329 Spielen - u.a. Houston Rockets, Philadelphia 76ers, Washington Bullets, Atlanta H © getty 19/26 PLATZ 8: Shaquille O'Neal (1992-2011) - 28.596 Punkte in 1.207 Spielen - Orlando Magic, L.A. Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics © getty 20/26 PLATZ 7: LeBron James (2003 - heute) - 30.387 Punkte in 1.121 Spielen - Cleveland Cavaliers, Miami Heat (Stand 01.03.2018) © getty 21/26 PLATZ 6: Dirk Nowitzki (1998 - heute) - 31.005 Punkte in 1.454 Spielen - Dallas Mavericks (Stand 01.03.2018) © getty 22/26 PLATZ 5: Wilt Chamberlain (1959-1973) - 31.419 Punkte in 1.045 Spielen - Philadelphia/San Francisco Warriors, Philadelphia 76ers, L.A. Lakers © getty 23/26 PLATZ 4: Michael Jordan (1984-1993, 1994-1998, 2001-2003) - 32.292 Punkte in 1.072 Spielen - Chicago Bulls, Washington Wizards © getty 24/26 PLATZ 3: Kobe Bryant (1996-2016) - 33.643 Punkte in 1.346 Spielen - Los Angeles Lakers © getty 25/26 PLATZ 2: Karl Malone (1985-2004) - 36.928 Punkte in 1.476 Spielen - Utah Jazz, Los Angeles Lakers © getty 26/26 PLATZ 1: Kareem Abdul-Jabbar (1969-1989) - 38.387 Punkte in 1.560 Spielen - Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers

All-Time Vorbereiter: Chris Paul und LeBron James jagen Magic und Co.

Die Liste der besten Vorbereiter der NBA-Geschichte wird natürlich vor allem von Point Guards dominiert. Ganz oben steht der legendäre Jazz-Guard John Stockton, der so weit vor seinem "ärgsten Verfolger" Jason Kidd steht, dass sein Rekord womöglich niemals eingeholt wird. Stockton absolvierte seine gesamte 19-jährige NBA-Karriere im Trikot der Utah Jazz und hatte vor allem in Karl Malone über beinahe die gesamte Zeit einen hochkarätigen Abnehmer seiner Pässe.

In der Top 20 finden sich derzeit drei aktive Spieler. Chris Paul ist in der Saison 2017/18 auf Platz 9 vorgerückt, realistischerweise könnte er in den nächsten Jahren auf jeden Fall die Top 3 erreichen. LeBron James ist auf Platz 11 der einzige Forward innerhalb der Top 20. Tony Parker von den San Antonio Spurs erreichte in der Saison 2017/18 Platz 20.

Das sind die 20 besten Vorbereiter der NBA-Geschichte

Rang Spieler Assists 1 John Stockton 15.806 2 Jason Kidd 12.091 3 Steve Nash 10.335 4 Mark Jackson 10.334 5 Magic Johnson 10.141 6 Oscar Robertson 9.887 7 Isiah Thomas 9.061 8 Gary Payton 8.966 9 Chris Paul* 8.602 10 Andre Miller 8.524 11 LeBron James* 8.008 12 Rod Strickland 7.987 13 Maurice Cheeks 7.392 14 Lenny Wilkens 7.211 15 Terry Porter 7.160 16 Tim Hardaway 7.095 17 Bob Cousy 6.955 18 Guy Rodgers 6.917 19 Deron Williams 6.819 20 Tony Parker* 6.767

*diese Spieler sind noch aktiv. Die Zahlen wurden zuletzt am 2. März 2018 aktualisiert.

All-Time Rebounder: Tim Duncan und Kevin Garnett stehen in der Top 10

Bei den besten Reboundern der NBA-Geschichte wird deutlich: Es ist gar nicht einmal so leicht, in heutigen Zeiten mit den Legenden früherer Tage mitzuhalten. Wilt Chamberlain (Platz 1) und Bill Russell (Platz 2) waren ihrer Zeit so weit voraus, dass sie in den 50er und 60er Jahren niemand vom Rebound fernhalten könnte. Ihre Rekorde stehen womöglich bis in alle Ewigkeit.

Mit Tim Duncan und Kevin Garnett haben es immerhin zwei Superstars der Neuzeit in die Top 10 geschafft. Unter den aktiven Spielern ist Dwight Howard auf Platz 17 (12.858 Rebounds) der eifrigste Rebounder. Darauf folgt Dirk Nowitzki auf Platz 28 (11.242).

Das sind die 10 besten Rebounder der NBA-Geschichte

Rang Spieler Rebounds 1 Wilt Chamberlain 23.924 2 Bill Russell 21.620 3 Kareem Abdul-Jabbar 17.440 4 Elvin Hayes 16.279 5 Moses Malone 16.212 6 Tim Duncan 15.091 7 Karl Malone 14.968 8 Robert Parish 14.715 9 Kevin Garnett 14.662 10 Nate Thurmond 14.464

© getty

All-Time Dreierschützen: Stephen Curry schießt alles in Grund und Boden

Die Dreierlinie wurde in der NBA erst in der Saison 1979/1980 eingeführt, bis sich der Distanzwurf als akzeptierte Waffe etabliert hatte, gingen noch viele weitere Jahre ins Land. Dementsprechend finden sich in der Liste der besten Sniper vor allem aktive Spieler oder solche, die ihre Karriere erst vor kurzem beendet haben.

Auf dem ersten Platz findet sich derzeit Ray Allen, der genau wie Platz 2 (Reggie Miller) seine Karriere schon beendet hat. Ansonsten sind in der Top 10 aber schon sechs noch aktive Spieler. Dirk Nowitzki steht zudem auf Platz 12.

Auffällig bei den besten Dreierschützen ist aber vor allem Stephen Curry. Der Superstar der Golden State Warriors steht erst in seiner neunten NBA-Saison, hat aber jetzt schon die siebtmeisten Dreier der Geschichte erzielt. Bei diesem Tempo dürfte es nur noch wenige Jahre dauern, bis er alle anderen verdrängt, auch Allen.

Das sind die 15 besten Dreierschützen der NBA-Geschichte

*diese Spieler sind noch aktiv. Die Zahlen wurden zuletzt am 2. März 2018 aktualisiert.