Der Kampf um den ersten Pick im Check: Wer erspielt die meisten Ping-Pong-Kugeln?

Der Kampf um den No.1-Pick könnte in dieser Saison so spannend wie lange nicht mehr werden. SPOX macht den Check für die letzten Wochen der Saison: Wer kann die höchste Wahrscheinlichkeit auf den Hauptgewinn ergattern?

Tanking ist nicht gerne gesehen, auch der Commissioner redet sehr ungern über dieses Thema. Hinter geschlossenen Türen wurde das Problem adressiert und heraus kam eine kleinere Reform der Draft Lottery, die aber erst in der nächsten Saison greift. Letztlich wurden die Wahrscheinlichkeiten ein wenig angepasst, was Tanking weniger attraktiv machen soll.

Dies gilt aber nicht für die laufende Spielzeit, in der ein historisch spannendes Rennen auf die größte Wahrscheinlichkeit, den ersten Pick zu ergattern, läuft. Zum All-Star Break gibt es gleich sechs (!) Teams, die ein Liga-Minus von 18 Siegen eingefahren haben. Gleich sieben Mannschaften stehen derzeit bei unter 33 Prozent an erfolgreichen Spielen, das gab es seit fast zehn Jahren nicht mehr.

Möglicherweise kann am Ende der Saison ein Sieg entscheiden, ob ein Team 25 Prozent der Kugeln in der Lottery besitzt oder nur 4,3 Prozent. In einer Liga, in der Stars essentiell für Erfolg sind, kann so etwas das Schicksal einer Franchise über Jahre bestimmen. Doch passend zum Gerangel um die beste Position in der Lottery scheint auch der Draft nach dem starken Jahrgang 2017 wieder hervorragend in der Spitze und der Tiefe bestückt zu sein.

Waren es vergangenen Sommer die zahlreichen Guards, die für einen Hype sorgten, sind es diesmal Bigs wie DeAndre Ayton (Arizona), Marvin Bagley (Duke) oder Mohamed Bamba (Texas), die auf sich aufmerksam machen. Mit Luka Doncic wartet zudem ein riesiges Talent aus Europa und auch Trae Young (Oklahoma) könnte mit jeder Menge Momentum in die Liga kommen.

© getty

Die Wahrscheinlichkeiten auf den ersten Pick

Platzierung Wahrscheinlichkeit Team 1 25 Prozent Team 2 19,9 Prozent Team 3 15,6 Prozent Team 4 11,9 Prozent Team 5 8,8 Prozent Team 6 6,3 Prozent Team 7 4,3 Prozent Team 8 2,8 Prozent Team 9 1,7 Prozent Team 10 1,1 Prozent Team 11 0,8 Prozent Team 12 0,7 Prozent Team 13 0,6 Prozent Team 14 0,5 Prozent

Die Kandidaten auf den ersten Pick

Die Außenseiter: Los Angeles Lakers (23-34)

Stats: OffRtg: 102,8 (26.), DefRtg: 105,6 (13.), NetRtg: -2,8 (21.)

Strength of Schedule: .502 (Leichteste Gegner: Hawks, Mavs 2x, Magic, Kings 2x)

Die Lakers halten ihr Schicksal nicht in den eigenen Händen. Wenn der Pick zwischen 2 und 5 fällt, wandert das Auswahlrecht nach Boston, ansonsten dürfen die Sixers anstatt der Lakers wählen, wonach es auch aussieht.

Zwar haben die Lakers zur Trade Deadline mit Jordan Clarkson und Larry Nance Jr. zwei solide Spieler abgegeben, aber mit Isaiah Thomas einen Star bekommen, der im Hinblick auf seine Free Agency im Juli Vollgas geben wird. Gespannt darf man sein, wie Coach Luke Walton die Minuten verteilt, wenn der verletzte Lonzo Ball zurückkehrt. Es ist durchaus vorstellbar, dass beide auch gleichzeitig auf dem Court stehen könnten.

Dass Thomas in L.A. verlängert, erscheint, Stand jetzt, aber nicht realistisch. Laut einigen Berichten haben die Lakers zwar die Free Agency 2018 abgeschrieben, doch wer weiß was passiert, wenn LeBron James tatsächlich Cleveland verlässt und die Glamour-Franchise in Betracht zieht. In der Zwischenzeit werden die Lakers aber noch einige Spiele gewinnen und im Niemandsland der Western Conference eintrudeln.

Prognose: Pick zwischen 8 und 11

New York Knicks (23-36)

Stats: OffRtg: 103,7 (23.), DefRtg: 106,6 (18.), NetRtg: -2,9 (23.)

Strength of Schedule: .514 (Leichteste Gegner: Mavs, Magic 2x, Kings, Bulls, Hornets)

Ja, die Knicks haben Kristaps Porzingis durch einen Kreuzbandriss sowie inzwischen auch acht Spiele in Serie verloren (Negativ-Rekord im Moment). Aber sie haben eben auch schon 23 Partien für sich entschieden, vornehmlich im Kalenderjahr 2017. Das macht es nicht leicht, im Lottery-Ranking noch weiter aufzusteigen, da die Teams hinter den Knicks sicherlich nicht mehr viele Spiele gewinnen werden.

Dennoch machen die Knicks seit der Verletzung des Letten vieles richtig. Michael Beasley darf gefühlt jeden Wurf nehmen und die Spielzeit von Rookie Frank Ntilikina stieg zuletzt ebenfalls kontinuierlich. Auch Youngster wie Isaiah Hicks, Daymean Dotson und Luke Kornet sahen Minuten.

Doch welche Rolle spielt Coach Jeff Hornacek? Das Front Office der Knicks stärkte zwar dem Übungsleiter den Rücken, doch nach der Saison soll alles auf dem Prüfstand stehen. Wenn Hornacek tatsächlich um seinen Job kämpfen muss, könnte er versuchen, noch einige Siege aus dem Team zu pressen.

Prognose: Zwischen 5 und 8

