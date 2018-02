Medien: Toronto Raptors nehmen Abstand von Reunion mit Vince Carter

NBA Clippers @ Warriors NBA Timberwolves @ Rockets NBA Magic @ 76ers NBA Spurs @ Cavaliers NBA Warriors @ Knicks NBA Wizards @ Bucks NBA Rockets @ Clippers NBA Lakers @ Heat

Die Toronto Raptors haben noch einen freien Kaderplatz zur Verfügung, nachdem sie auf dem Buyout-Markt noch nicht zugeschlagen haben. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass Vince Carter ein Kandidat für den letzten Spot sein könnte. Dies soll aber nicht so sein.

Laut Josh Lewenberg von TSN planen die Raptors kein Angebot für Carter, falls die Sacramento Kings und der 41-Jährige sich auf einen Buyout einigen würden. Demnach machten die Raptors Carter im Sommer ein Angebot und sollen in der Zukunft einer Reunion mit Vinsanity nicht abgeneigt sein. Nun soll aber nicht der richtige Zeitpunkt sein.

Stattdessen soll der Fokus auf dem aktuellen Team liegen, welches im Moment auf Kurs 59 Siege ist, was einen neuen Franchise-Rekord bedeuten würde. Dennoch haben die Kanadier durch den Trade von Bruno Caboclo für Malachi Richardson mit den Kings ein bisschen Capspace verschafft haben. Sie könnten also einen anderen Spieler vom Buyout-Markt abgreifen.

Carter spielte die ersten sechs Jahre seiner Karriere in Toronto, bevor er einen Trade zu den New Jersey Nets erzwang. In diesem Jahr legt Carter für die Kings 5,0 Punkte, 2,2 Rebounds und 1,3 Assists im Schnitt auf. Nach der Saison wird der Oldie erneut Free Agent sein.