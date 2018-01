Rückschlag für die Washington Wizards: All-Star John Wall fehlt bis zu zwei Monate

NBA Nuggets @ Spurs NBA Knicks @ Celtics NBA Rockets @ Spurs NBA Heat @ 76ers NBA Bulls @ Clippers NBA Lakers @ Thunder NBA Jazz @ Pelicans NBA Thunder @ Warriors NBA Timberwolves @ Cavaliers NBA Celtics @ Wizards NBA Timberwolves @ Bulls NBA Pelicans @ Nets NBA Cavaliers @ Celtics

Die Washington Wizards müssen bis zu acht Wochen lang auf All-Star John Wall verzichten. Er muss sich einem Eingriff am Knie unterziehen.

Dies bestätigte die Franchise am Dienstag. Wall muss sich am linken Knie einer Prozedur unterziehen. Das ergaben MRT-Untersuchungen am Montag. Der Eingriff wird von einem Chirurgen durchgeführt, der Wall schon zweimal am Problem-Knie operiert hat.

Wall wurde jüngst von den Head Coaches der Liga ins All-Star Game gewählt. Dort hätte er für Team LeBron spielen sollen. Nun wird Commissioner Adam Silver einen Nachrücker bestimmen.

Die Wizards stehen mit 27 Siegen und 22 Niederlagen auf Rang 6 der Eastern Conference. Der Vorsprung auf Nicht-Playoff-Platz 9, wo derzeit die Detroit Pistons rangieren, beträgt 4,5 Spiele. Wall, der in der laufenden Saison schon zwölf Spiele verpasst legt, legt im Schnitt 19,4 Punkte und 9,3 Assists auf.