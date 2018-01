Klatsche gegen OKC! LeBron James muss weiter auf 30.000 Punkte warten

NBA Knicks @ Lakers NBA Timberwolves @ Clippers NBA Cavaliers @ Spurs NBA Rockets @ Mavericks NBA Wizards @ Thunder NBA 76ers @ Spurs NBA Thunder @ Pistons NBA Bucks @ Bulls NBA Celtics @ Nuggets NBA Nuggets @ Spurs NBA Knicks @ Celtics NBA Rockets @ Spurs NBA Lakers @ Nets NBA Bulls @ Clippers

LeBron James muss noch mindestens ein Spiel auf die magische Marke von 30.000 Punkten warten: Zuhause gegen die Oklahoma City Thunder kassierten die Cleveland Cavaliers eine empfindliche Klatsche.

Cleveland Cavaliers (27-18) - Oklahoma City Thunder (26-20) 124:148 (BOXSCORE)

Genau 25 Punkte fehlten LeBron vor dieser Partie noch zur magischen Marke von 30.000 Punkten - bei einem Schnitt in dieser Saison von exakt 27 Zählern sollte das doch eigentlich kein Problem sein, hofften die Fans im Q. Doch nach den ersten zwölf Minuten stand der King bei mageren 3 Punkten (1/4 FG), zur Halbzeit sah es mit 9 Punkten nicht sehr viel besser aus.

Die Thunder dagegen legten los wie aus der Pistole geschossen und schenkten den Cavs mit einem fast perfekten Viertel gleich 43 Punkte ein: Russell Westbrook hatte nach dem ersten Spielabschnitt 7 Assists auf dem Konto, Paul George 10 Punkte. Überhaupt war PG richtig gut aufgelegt, traf gut (36 Punkte, 12/19 FG) und machte es LeBron umgekehrt richtig schwer. Es half nicht, dass Kevin Love schon nach drei gespielten Minuten krank passen musste.

Die Cavs, die nach einem Triple von George mit 14:33 zurückgelegen hatten, liefen also einem Rückstand hinterher, kassierten Buhrufe von den eigenen Fans - und steigerten sich in der Defensive nur minimal: 76:60 führte OKC zur Halbzeit, so viele Punkte hatte Cleveland in der ersten Hälfte noch nie zugelassen. Immerhin lief Isaiah Thomas (24 Punkte, 8/14 FG) mit 12 Punkten im dritten Viertel heiß, so verkürzte man zwischenzeitlich auf 92:104. Und LeBron? Layup - 16 Punkte. Noch ein Layup - 18 Punkte.

Sieben Punkte fehlten also, als das Schlussviertel begann. Doch der Vorsprung der so stark aufspielenden Thunder schrumpfte nicht mehr unter 20 Punkte, und so nahm der King nur noch zwei Würfe und schließlich rund sechseinhalb Minuten vor dem Ende auf der Bank Platz (8/17 FG, 7 Assists). Am Dienstag geht es zu den San Antonio Spurs, wo die Marke ganz sicher fallen dürfte.

Die Thunder scheiterten nur knapp an der Marke von 150 Punkten. Die Stars überragten (Carmelo Anthony: 29 Punkte, 10 Rebounds; Westbrook: 23 Punkte, 20 Assists (!), 9 Rebounds), Steven Adams gelang ebenfalls ein Double-Double (25 und 10).

