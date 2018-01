Nach Degradierung: Zipser mit 25 Punkten für Bulls-Farmteam

NBA Thunder @ Cavaliers NBA Knicks @ Lakers NBA Timberwolves @ Clippers NBA Cavaliers @ Spurs NBA Rockets @ Mavericks NBA Wizards @ Thunder NBA 76ers @ Spurs NBA Thunder @ Pistons NBA Bucks @ Bulls NBA Celtics @ Nuggets NBA Nuggets @ Spurs NBA Knicks @ Celtics NBA Rockets @ Spurs

Wenige Stunden nach seiner Herabstufung zum Farmteam der Chicago Bulls hat sich Paul Zipser mit einer starken Leistung für eine schnelle Rückkehr in die NBA empfohlen.

25 Punkte sammelte der Forward beim 110:100 der Windy City Bulls gegen Wisconsin Herd in der niederklassigen G League.

Am Freitagabend hatten die Bulls die Degradierung des gebürtigen Heidelbergers für zunächst zwei Spiele bekannt gegeben. In seiner zweiten NBA-Saison konnte Zipser beim sechsmaligen Champion bislang nicht an die Leistungen aus seinem Debütjahr anknüpfen. Bei seinen 39 NBA-Saisoneinsätzen kam er im Schnitt rund 15 Minuten zum Einsatz und damit etwa vier weniger als 2016/17. Auch Zipsers Punkteschnitt sank von 5,5 auf 3,6.