Desolate Cavs gehen gegen die Minnesota Timberwolves unter

NBA Trail Blazers @ Thunder NBA Thunder @ Timberwolves NBA Celtics @ 76ers NBA Cavaliers @ Raptors NBA Warriors @ Bucks NBA Thunder @ Hornets NBA Pelicans @ Knicks NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers NBA Pelicans @ Celtics NBA Lakers @ Thunder NBA Timberwolves @ Rockets NBA Knicks @ Jazz NBA Thunder @ Cavaliers NBA Knicks @ Lakers

Die Minnesota Timberwolves (26-16) haben mit einem schwachen und lustlosen Team der Cleveland Cavaliers (26-14) kurzen Prozess gemacht und mit 127:99 gewonnen. Die Gäste aus Ohio waren von Anfang an völlig chancenlos und ergaben sich früh ihrem Schicksal. Isaiah Thomas musste bereits im dritten Viertel nach einem Flagrant 2 Foul vorzeitig den Court verlassen.

Die Gastgeber erwischten den deutlich besseren Start. Cleveland nahm viele frühe Dreier, traf aber nichts. Auf der anderen Seite liefen die Wolves geduldig ihre Sets. Der Ersatz des weiter verletzten Jeff Teague, Tyus Jones, machte dabei eine gute Figur. LeBron James wirkte merkwürdig passiv. Bei noch 4:39 Minuten im ersten Viertel nahm Cavs-Coach Ty Lue beim Stand von 20:4 bereits die zweite Auszeit.

Es half wenig, auch wenn die Cavs zumindest nun die Zone besser attackierten. Die Defense war aber weiter nicht existent. Selbst die dünne Bank Minnesotas konnte den Vorsprung auf bis zu 21 Zähler ausbauen. In der Folge berappelten sich die Cavs ein wenig, doch spätestens nach einem Dunk von Jones über James (zuvor blockte LeBron den Guard fies weg) war die Energie der Wolves wieder da. Ein tiefer Dreier von Jimmy Butler mit der Sirene war dann das Sahnehäubchen für die starke Wolves-Halbzeit (69:42).

Die NBA live bei SPOX! Alle Spiele im LIVESTREAM-Kalender!

Nach dem Wechsel änderte sich wenig. Butler blieb brandheiß, sodass sich Frust bei den Cavs breitmachte. Isaiah Thomas (9 Punkte, 3 Assists) schlug Andrew Wiggins bei einem Drive ins Gesicht. Ein Flagrant 2 war die Folge, IT durfte vorzeitig duschen gehen. Die Wolves führten zwischenzeitlich mit 41 Zählern, so hoch wie noch nie in dieser Saison. So plätscherte das Spiel im vierten Viertel dahin, am Ausgang änderte sich selbstverständlich nichts mehr, auch wenn Cleveland noch ein wenig Ergebniskosmetik betreiben konnte.

Bester Scorer der Wolves war Andrew Wiggins mit 25 Punkten, der gegen die Cavs, die ihn einst drafteten, traditionell stark spielt. Karl-Anthony Towns (19, 12 Rebounds) und Taj Gibson (16, 13) verbuchten Double-Doubles, während Butler (21 Zähler, 8 Rebounds, 9 Assists) mit einem Triple-Double flirtete. Bei den Gästen gab es dagegen zahlreiche Totalausfälle. Auch LeBron machte mit 10 Punkten (4/8 FG), 8 Rebounds und 5 Assists eines seiner schwächeren Spiele in seiner Karriere. Die besten Spieler kamen in Jeff Green (22) und Kyle Korver (19) von der Bank.

Die besten Bilder von LeBron: Jordan-Jäger, Geschäftsmann, Finals-Abonnent © getty 1/31 Happy Birthday, King James! Zum 33. Geburtstag blicken wir auf die besten Bilder des heute größten Superstars der NBA © getty 2/31 LeBron James Karriere begann in seiner Heimat Ohio. Schon an der St. Vincent-St. Mary High School wurde klar, dass hier ein kommender Superstar am Werk war © getty 3/31 Beim McDonals All-American Highschool Game führte LeBron den Osten zum Sieg © getty 4/31 An erster Stelle des NBA Drafts 2003 entschieden sich die Cleveland Cavaliers für das Ausnahmetalent aus Akron © getty 5/31 Schon bald flog James durch die Zonen der NBA und lehrte die Gegner das Fürchten © getty 6/31 Wie fast schon zu erwarten, holte sich LBJ die Trophäe des Rookie of the Year © getty 7/31 Cleveland wurde besser und besser, doch es dauerte zwei Saisons, bis LeBron seine Cavs erstmals in die Playoffs führen konnte © getty 8/31 Trotz starker Leistungen von James unterlagen die Cavs in den Conference Semifinals 2006 den Detroit Pistons in sieben Spielen © getty 9/31 2007 wurde LeBron erst in den Finals gestoppt. Das starke Spurs-Kollektiv um Tim Duncan war für den Einzelkämpfer dann doch eine Nummer zu groß © getty 10/31 Zwei Jahre später wurde LeBron zum ersten Mal mit dem MVP-Award geehrt... © getty 11/31 ... doch wieder wurde es nichts mit dem Titel - und das trotz 66 Siegen in der Regular Season (Franchise-Rekord). Die Orlando Magic um Dwight Howard in seiner Prime erwiesen sich in den Conference Finals als zu stark © getty 12/31 Auch 2010 musste LeBron getröstet werden. Nach dem Sieg der Boston Celtics, die Cleveland aus der Postseason warfen, übernahm das Kevin Garnett © getty 13/31 James hatte genug vom Verlieren und schloss sich 2010 den Miami Heat an. Seine Entscheidung inszenierte er live im TV - und wurde dadurch zum Feindbild vieler Sportfans © getty 14/31 Zusammen mit Dwyane Wade und Chris Bosh läutete er die Saison am South Beach mit großem Tamtam ein, gemeinsam versprachen sie eine Ära zu starten und viele Titel zu gewinnen. Nicht einen, nicht zwei, nicht drei... © getty 15/31 Der beste Basketballer des Planeten liebt nicht nur das Spiel, sondern auch das ganze Drumherum. Fortan verschwendete er eben in Miami ein bisschen Magnesium © getty 16/31 Aber im ersten Jahr bekamen die neuen Big Three der Heat erst einmal vom Underdog aus Dallas eine Lektion in Bescheidenheit erteilt. Die Mavs um Dirk Nowitzki siegten in den Finals mit 4-2 © getty 17/31 2012 war es dann endlich so weit. Mit einem Sieg über die blutjungen Oklahoma City Thunder krönte sich der King zum Champion © getty 18/31 2013 heimste er seine vierte MVP-Trophäe ein... © getty 19/31 Im selben Jahr folgte der Repeat mit den Heat. Bedanken durfte sich James dabei vor allem bei Ray Allen, der den Wurf zum Sieg in Spiel 6 gegen die San Antonio Spurs traf und Cleveland somit ins siebte Spiel brachte © getty 20/31 Im Rematch ein Jahr später gingen die Spurs als Sieger vom Parkett. In der Offseason erneut stand eine Entscheidung an - und James kehrte nach Cleveland zurück © getty 21/31 Mit Kevin Love und Kyrie Irving bildete James fortan die Big Three in Cleveland. Love wurde vor der Saison 2014/15 für Andrew Wiggins nach Ohio getradet © getty 22/31 Wie in Miami klappte es im ersten Jahr nicht mit dem Titel, die Golden State Warriors siegten im sechsten Spiel der Finals in Cleveland und holten sich den Ring © getty 23/31 Doch 2016, 52 Jahre nach dem letzten großen Sport-Titel der Stadt Cleveland, führte LeBron seine Cavs zur NBA Championship. Anschließend überwältigten ihn die Emotionen © getty 24/31 Bei der Parade war LBJ dann aber wieder ganz cool. Anschließend unterschrieb er einen neuen Vertrag über drei Jahre und 100 Millionen Dollar und wurde damit erstmals zum Topverdiener der Liga © getty 25/31 Marketingtechnisch ist James die unangefochtene Nummer eins unter den Basketballern. Laut Forbes soll er 60 Mio. Dollar pro Jahr mit Werbeeinnahmen verdienen © getty 26/31 Auch privat läuft es für James nicht übel: Am 14. September 2013 heiratete er seine High-School-Liebe Savannah Brinson © getty 27/31 Zusammen hat das Paar drei Kinder. Die beiden Jungs Bryce Maximus und LeBron Jr. spielen bereits selbst Basketball, Töchterchen Zhuri ist erst zwei Jahre alt © getty 28/31 In der Regular Season 16/17 mussten die Cavs den Top Seed an die Celtics abtreten. Doch nachdem sich LeBron und Co. in die East Finals gesweept hatten, konnten sie das eigenhändig wieder ausbügeln... © getty 29/31 Und genau das taten sie dann auch! Lediglich Spiel 3 ging verloren, ansonsten dominierten die Cavs das Geschehen nach Belieben. Und ganz nebenbei krönte sich LeBron zum besten Playoff-Scorer der Geschichte. Finals, Baby! Für LeBron die siebten in Folge... © getty 30/31 Nach der Niederlage in den Finals gegen Golden State überraschte dann Irving mit seinem Wechselwunsch - LeBrons Sidekick spielt nun in Boston © getty 31/31 Das hält LeBron aber nicht davon ab, auch in seiner 15. Saison zu dominieren. Mit 33 Jahren ist er immer noch auf der Höhe seines Schaffens. Auf die nächsten 33, LeBron!

Minnesota Timberwolves vs. Cleveland Cavaliers: Die wichtigsten Statistiken

Die Cavs gruben sich bereits nach 12 Minuten ein tiefes Loch. Mit 32:18 ging der Abschnitt an die Wolves, die fast 60 Prozent aus dem Feld warfen. Die Cavs trafen dagegen nichts - trotz offener Würfe. Ein Dreier von Jeff Green kurz vor dem Ende des Viertels war der einzige Jumpshot, den Cleveland im Korb unterbringen konnte (ansonsten 0/11 FG). Auch danach wurde es nicht besser. Neben den vielen Backsteinen häuften sich auch die Turnover. Aus 12 Ballverlusten generierten die Wolves 19 Zähler.

Noch ein weiterer Stat aus der ersten Halbzeit, der das Dilemma der Cavs gut zeigt. Das Trio aus Love, J.R. Smith und Thomas kam nach 24 Minuten auf gerade einmal 2 (!) Punkte (0/18 FG, 0/11 Dreier).

Minnesota nutzte vor allem ihre Länge unter dem Korb aus. Auf die Combo aus Towns und Taj Gibson hatten die Cavs keine Antwort. Lediglich Tristan Thompson konnte einigermaßen dagegenhalten. Love war dagegen völlig fehl am Platze. Die Wolves dominierten die Zone (48:38) und hatten auch unter den Brettern deutliche Vorteile (48:31).

LeBron legte ein merkwürdiges Spiel hin. Die ersten 9 Minuten nahm er keinen Wurf, obwohl sein Team in schwerer Not war. Weniger Würfe (8) nahm der King nur einmal in seiner Karriere: Am 29. Dezember 2004 gegen die Rockets. Seine Punkteausbeute von 10 Zähler war außerdem so niedrig wie seit über 10 Jahren nicht mehr. So konnte er seine Serie von Double Digit Games gerade so aufrechterhalten. Mit nun 831 Spielen in Folge jagt er weiterhin den Rekord von Michael Jordan (866). Ein Plus-Minus-Wert von -39 war zudem der schlechteste seiner langen Laufbahn.

Kyle Korver hatte als einziger Cav so etwas wie einen Touch von draußen. So verbuchte einer der besten Schützen der Geschichte der Liga einen Meilenstein. Sein Dreier Mitte des zweiten Viertels ließ ihn in der ewigen Liste verwandelter Distanzwürfe an Paul Pierce an Position vier vorbeirücken. Durch vier weitere Dreier steht Korver nun bei 2.148 verwandelten Triples.

Wolves vs. Cavs: Hier geht's zum BOXSCORE!

Minnesota Timberwolves vs. Cleveland Cavaliers: Die Stimmen zum Spiel

Isaiah Thomas (Cavs) über seine Ejection: "Ich habe so schon viele Steals geholt. Leider habe ich Andrew direkt an der Kehle erwischt. Ich habe mich sofort bei ihm entschuldigt. Es war keine Absicht. Ich bin froh, dass er sich dabei nicht verletzt hat."

Jimmy Butler (Wolves): "Wir haben das getan, was man von uns daheim erwartet. Sie haben viele Würfe verfehlt, die sie normal treffen. Das wissen wir."

Der Star des Spiels

Jimmy Butler. Herz und Seele der Wolves. Der Shooting Guard dämmte nicht nur die Kreise von LeBron hervorragend ein, sondern dominierte auch das Geschehen im Angriff. Der Dreier fiel effizient (4/6 3FG), was ihm auch den Weg zum Korb öffnete. Traf dabei zumeist die richtigen Entscheidungen, ob er passen oder werfen soll und war zumindest im Dunstkreis eines Triple-Doubles.

Der Flop des Spiels

Kevin Love. Es ist beinahe unfair, einen Spieler aus dem lustlosen Cavs-Team herauszupicken, doch Love legte nach seinem Spiel in Boston (1/11 FG) die zweite Stinkbombe innerhalb von einer Woche (3 Punkte, 1/7 FG, 2 Rebounds). Gegen sein ehemaliges Team wurde der Center leidenschaftlich ausgebuht und wirkte nach einigen Fehlwürfen sichtlich verunsichert. In der Verteidigung war er sowohl gegen Towns als auch gegen Gibson völlig hilflos und wurde nebenbei von beiden auch noch aufs Poster genommen. Ebenfalls katastrophal: J.R. Smith.

Coaching Move des Spiels

Regular Season? Kennt Tom Thibodeau nicht. Es schien, als würden die Wolves hier ein Playoff-Spiel absolvieren. Thibs passte auch seine Rotationen dafür an. Normalerweise darf beispielsweise Wiggins zum Ende des ersten Viertels die Reservisten anführen. Diesmal stand aber auch Butler auf dem Court, da dieser LeBron auf Schritt und Tritt verfolgen sollte. Das machte er natürlich exzellent. Es war kein Zufall, dass beide später zur gleichen Zeit am Anschreibetisch erschienen. Übrigens: Auch mit 35 Punkten Vorsprung zu Beginn des vierten Viertels stand Towns für die Wolves noch auf dem Feld. Erst 8 Minuten vor dem Ende durfte er Feierabend machen.