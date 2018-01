Medien: Golden State Warriors streben Verpflichtung von Anthony Davis an

NBA Cavaliers @ Timberwolves NBA Trail Blazers @ Thunder NBA Thunder @ Timberwolves NBA Celtics @ 76ers NBA Cavaliers @ Raptors NBA Warriors @ Bucks NBA Thunder @ Hornets NBA Pelicans @ Knicks NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers NBA Pelicans @ Celtics NBA Lakers @ Thunder NBA Timberwolves @ Rockets NBA Knicks @ Jazz NBA Thunder @ Cavaliers NBA Knicks @ Lakers

Die Golden State Warriors sind wohl die nächsten Jahre mindestens ein Contender - doch sie haben trotzdem schon Pläne für die Zukunft darüber hinaus. Medienberichten zufolge könnten sie an einer Verpflichtung von Anthony Davis interessiert sein.

Das berichtet Insider Tim Kawakami von The Athletic. Dabei gehe es gar nicht um die nahe Zukunft, sondern um einen Zeitraum, der noch gut zweieinhalb Jahre entfernt ist - um den Sommer 2020.

Dann nämlich laufen einige Verträge im Roster der Warriors aus und Rollenspieler wie David West, Shaun Livingston oder Andre Iguodala wären im fortgeschrittenen Alter. Und da man in der Bay Area keine kleinen Brötchen backt, könnte man - so Kawakami - einen Versuch bei AD starten, der freilich auf Gehalt verzichten müsste.

Davis' Vertrag bei den New Orleans Pelicans läuft noch bis 2021, allerdings kann er 2020 dank einer Spieleroption aus seinem Kontrakt aussteigen. Das würde ihn zu einem Unrestricted Free machen, wodurch die Warriors ihr Angebot unterbreiten könnten.

Davis befindet sich mittlerweile in seiner sechsten Saison, doch die Franchise hat es mit ihm nur einmal in die Playoffs geschafft. Sollte sich an der Erfolgsperspektive nichts ändern, könnte AD früher oder später über einen Wechsel nachdenken.