LeBron: "Wir wollen, dass D-Rose glücklich ist"

Gestern machten Gerüchte die Runde, dass Derrick Rose eventuell in Betracht zieht, seine Karriere zu beenden. LeBron James äußerte sich nun zu diesem Thema und erklärte, dass er den Ex-MVP bei jeder Entscheidung unterstützen werde. Coach Ty Lue glaubt dagegen an eine Rückkehr.

"Wir wollen das Beste für ihn, egal, wie er sich entscheidet", erklärte LeBron James nach dem Sieg der Cavs gegen die Charlotte Hornets. "Am Ende des Tages kann man nichts gegen Lebensfreude eintauschen. Wir wissen alle, welche Verletzungen er in seiner Karriere hatte." Gleichzeitig betonte James, dass er hoffe, dass der ehemalige MVP wieder auf den Court zurückkehren wird.

"Wenn er nicht zurückkommt, bin ich dennoch glücklich, dass ich die Möglichkeit hatte, mit ihm ein paar Monate zu verbringen und zu sehen, welch ein toller Point Guard er einmal war." Am Freitag Abend hatten Adrian Wojnarowski und Dave McMenamin von ESPN berichtet, dass der Guard über ein vorzeitiges Karriereende nachdenke. Wegen einer Knöchelverletzung verpasste Rose bisher 11 der 18 Saisonspiele.

Eine Quelle verriet ESPN, dass Rose mental ausgebrannt sei nach den zahlreichen Verletzungen. Coach Ty Lue gab sich dagegen nach dem Hornets-Spiel optimistisch, dass D-Rose wieder zurückkehren wird. Im Moment weilt er jedoch nicht beim Team.

LeBron scheint sich dagegen nicht so sicher zu sein. "Wir wollen, was am besten für Derrick ist. Egal, ob er zurückkommt oder nicht, wir wollen, dass er als Mann und als Vater einfach nur glücklich ist."